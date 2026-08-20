Сибига призвал усилить давление на россию во время встречи с заместителем Генсека ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи ООН Томом Флетчером, который находится с официальным визитом в Киеве. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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Во время встречи Сибига подчеркнул, что россия продолжает осуществлять ракетные и дроновые атаки против украинских городов, убивает гражданских и систематически наносит удары по критической инфраструктуре.

Том Флетчер смог увидеть реалии российского террора непосредственно во время пребывания в Киеве.

Пока Украина вместе с партнерами работает ради достижения всеобъемлющего и прочного мира, россия отвечает новыми ракетами и дронами против наших городов и людей. Этот контраст говорит сам за себя. Давление на россию должно усиливаться, чтобы заставить ее прекратить войну - подчеркнул Андрей Сибига.

В то же время Том Флетчер проинформировал о результатах своей поездки в Херсон, где жители продолжают жить и работать под постоянными российскими атаками.

Министр высоко оценил личную вовлеченность Координатора чрезвычайной помощи ООН и его готовность посещать прифронтовые регионы Украины, лично видеть реальные потребности людей и способствовать поиску практических решений для их поддержки - сообщили в МИД.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров безотлагательно предоставить перехватчики после недавней российской ночной массированной атаки.