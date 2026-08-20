Сибіга закликав посилити тиск на росію під час зустрічі з заступником Генсека ООН
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрівся з Томом Флетчером у Києві та розповів про російські атаки на міста й критичну інфраструктуру. Флетчер повідомив про поїздку до Херсона.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатором надзвичайної допомоги ООН Томом Флетчером, що перебуває з офіційним візитом в Києві. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Під час зустрічі Сибіга наголосив, що росія продовжує здійснювати ракетні та дронові атаки проти українських міст, вбиває цивільних і систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі.
Том Флетчер мав змогу побачити реалії російського терору безпосередньо під час перебування в Києві.
Поки Україна разом із партнерами працює заради досягнення всеосяжного та тривалого миру, росія відповідає новими ракетами та дронами проти наших міст і людей. Цей контраст говорить сам за себе. Тиск на росію має посилюватися, щоб змусити її припинити війну
Водночас Том Флетчер поінформував про результати своєї поїздки до Херсона, де жителі продовжують жити і працювати під постійними російськими атаками.
Міністр високо оцінив особисту залученість Координатора надзвичайної допомоги ООН та його готовність відвідувати прифронтові регіони України, особисто бачити реальні потреби людей і сприяти пошуку практичних рішень для їхньої підтримки
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів невідкладно надати перехоплювачі після нещодавньої російської нічної масованої атаки.