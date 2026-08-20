Сибіга закликав посилити тиск на росію під час зустрічі з заступником Генсека ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатором надзвичайної допомоги ООН Томом Флетчером, що перебуває з офіційним візитом в Києві. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Під час зустрічі Сибіга наголосив, що росія продовжує здійснювати ракетні та дронові атаки проти українських міст, вбиває цивільних і систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі.

Том Флетчер мав змогу побачити реалії російського терору безпосередньо під час перебування в Києві.

Поки Україна разом із партнерами працює заради досягнення всеосяжного та тривалого миру, росія відповідає новими ракетами та дронами проти наших міст і людей. Цей контраст говорить сам за себе. Тиск на росію має посилюватися, щоб змусити її припинити війну