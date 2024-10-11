Северное сияние осветило ночное небо по всей Украине: фото

По Украине ночью снова наблюдали северное сияние на фоне мощного солнечного шторма. Редкое явление запечатлели как на севере, так и на юге страны, фотографиями публиковали в сети, пишет УНН.

Детали

Поделились фото с освещенным сиянием небом из Хмельницкой области, Львова, Сум, Киева, Харькова, Днепра и областей, а на юге - из Одессы и Крыма.

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