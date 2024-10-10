Потужний сонячний шторм насувається на Землю - прогноз

На Землю насувається потужний сонячний шторм, який може навантажити електромережі, повідомили в середу синоптики космічної погоди, пише УНН з посиланням на CBS News.

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Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) випустило попередження про сильний геомагнітний шторм на четвер і п'ятницю після того, як на початку цього тижня було зафіксовано викид на сонці. Такий шторм може тимчасово порушити електропостачання та радіосигнали, вказує видання.

NOAA повідомило операторів електростанцій та орбітальних космічних апаратів про необхідність вжити запобіжних заходів. Воно також попередило Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США про можливі перебої в електропостачанні, на тлі того, як організація справляється з наслідками ураганів.

Синоптики не очікують, що останній сонячний шторм перевершить той, який обрушилася на Землю в травні, що став найсильнішим за два десятиліття. Але вони не знатимуть напевно, поки він не опиниться лише в 1,6 мільйона кілометрів, де космічні апарати зможуть його виміряти.

Шторм також може викликати північне сяйво, згідно з NOAA. Любителям астрономії нагадують спрямовувати свої смартфони нагору для фотографій; пристрої часто можуть відобразити полярні сяйва, які не видно людському оку, зазначає видання.

Доповнення

Сонячний шторм у травні викликав яскраві полярні сяйва по всій Північній півкулі і, як зазначається, не призвів до серйозних порушень.

Сонце, за повідомленням, знаходиться поблизу піку свого поточного 11-річного циклу, що стало причиною всієї нещодавньої сонячної активності.