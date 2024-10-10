Мощный солнечный шторм надвигается на Землю - прогноз

На Землю надвигается мощный солнечный шторм, который может нагрузить электросети, сообщили в среду синоптики космической погоды, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выпустило предупреждение о сильном геомагнитном шторме на четверг и пятницу после того, как в начале этой недели был зафиксирован выброс на Солнце. Такой шторм может временно нарушить электроснабжение и радиосигналы, указывает издание.

NOAA уведомило операторов электростанций и орбитальных космических аппаратов о необходимости принять меры предосторожности. Оно также предупредило Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США о возможных перебоях в электроснабжении, на фоне того, как организация справляется с последствиями ураганов.

Синоптики не ожидают, что последний солнечный шторм превзойдет тот, который обрушился на Землю в мае, ставший самым сильным за два десятилетия. Но они не будут знать наверняка, пока он не окажется всего в 1,6 миллиона километров, где космические аппараты смогут его измерить.

Шторм также может вызвать северное сияние, согласно NOAA. Любителям астрономии напоминают направлять свои смартфоны вверх для фотографий; устройства часто могут запечатлеть полярные сияния, которые не видны человеческому глазу, отмечает издание.

Дополнение

Солнечный шторм в мае вызвал яркие полярные сияния по всему Северному полушарию и, как отмечается, не привел к серьезным нарушениям.

Солнце, по сообщению, находится вблизи пика своего текущего 11-летнего цикла, что стало причиной всей недавней солнечной активности.