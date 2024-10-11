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Північне сяйво освітило нічне небо по всій Україні: фото

Північне сяйво освітило нічне небо по всій Україні: фото

Київ • УНН

 • 15006 перегляди

Рідкісне явище північного сяйва зафіксували в різних регіонах України вночі. Фотографії освітленого неба публікували з півночі до півдня країни на тлі потужного сонячного шторму.

По Україні вночі знову спостерігали північне сяйво на тлі потужного сонячного шторму. Рідкісне явище зазнімкували як на півночі, так і на півдні країни, фотографіями публікували у мережі, пише УНН.  

Деталі

Поділилися фото з освітленим сяйвом небом з Хмельниччини, Львова, Сум, Києва, Харкова, Дніпра та областей, а на півдні - з Одеси та Криму.

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Потужний сонячний шторм насувається на Землю - прогноз10.10.24, 10:35 • 10775 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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