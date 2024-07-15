Сегодня, 15 июля, в Украине чествуют военных, которые принимали участие в различных миротворческих миссиях под эгидой ООН. Событие было основано постановлением Верховной Рады в 2013 году, пишет УНН.

Украина, как независимое государство, впервые присоединилась к миротворческим контингентам ООН в 1992 году на территории бывшей Югославии, где шла кровавая гражданская война.

Для участия в Силах ООН по охране (UNPROFOR) всего лишь за три недели был сформирован 240-й отдельный специальный батальон, к которому были приобщены. 67 офицеров и прапорщиков, 345 сержантов и солдат и 95 единиц техники.

Командиром батальона стал полковник Владимир Сидоренко.

Набирали в миротворцы исключительно добровольцев. Зарплату им предлагали примерно 500 долларов в месяц для рядовых и 800-850 - для офицеров.

Именно 240-й отдельный специальный батальон и понес первые потери - после минометного обстрела в госпитале умер старший лейтенант Сергей Топиха. В общем, в рамках именно этой миссии погибли 15 украинских миротворцев.

За период с 1992 года по 2022 год 44 тысячи украинских миротворцев приняли участие в 36 миссиях в Европе, Азии и Африке. Погибло 57 человек.

Больше всего украинских военных погибли во время миротворческой миссии в Ираке в 2005-2008 годах - 18 человек.

Именно благодаря украинским миротворцам кровавую резню, которую боснийские сербы в июле 1995 года устроили в Сребренице, им не удалось повторить в соседнем мусульманском анклаве Жепа.

Несмотря на попытки штурма и постоянные минометные обстрелы украинские миротворцы не бросили гражданское население на произвол судьбы.

Начались переговоры, которые завершились эвакуацией мирного мусульманского населения из Жепы.

На момент полномасштабного российского вторжения украинцы участвовали в пяти миротворческих миссиях: 40 человек в Косово, 56- в Кот-д'Ивуаре, 13 - ДР Конго, 20 - Мали и 10 военных наблюдателей в Молдове.

7 марта 2022 года Зеленский подписал указ об отзыве всех украинских миротворцев и приобщении их к противодействию российской агрессии.