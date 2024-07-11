Сегодня, 11 июля, во многих странах мира чтят память жертв резни в Сребренице - одной из самых кровавых этнических чисток в истории человечества, пишет УНН.

Ужасная трагедия произошла в разгар войны на Балканах. В июле 1995 года военизированные формирования косовских сербов под командованием генерала Ратко Младича после захвата городка Сребреница убили около 8 тысяч косовских мусульман мужского пола от 12 до 77 лет.

Завершенные разбирательства в международных судах доказали, что резня в Сребренице не была спонтанным явлением, а была заранее спланирована и методично воплощена. Гаагский трибунал для бывшей Югославии признал резню в Сребренице геноцидом. В конце февраля 2007 года резню в Сребренице признал геноцидом Международный суд.

24 мая этого года Генассамблея ООН своей резолюцией определила 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице.

За объявление 11 июля ежегодным днем памяти жертв резни в Сребренице в 1995 году проголосовали 84 государства, в частности, Украина. Против были 19, среди них традиционные партнеры Сербии - Россия, Беларусь, Венгрия и Китай. 68 государств воздержались.

Для Украины сегодняшнее событие важно тем, что есть прецедент доказательства фактов совершения военных преступлений. Резня в Буче, массовые убийства в Изюме и другие военные преступления, которые совершили российские оккупанты, обязательно должны получить надлежащую оценку международных судов, а их организатор и исполнители - справедливые приговоры.