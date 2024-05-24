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ООН оголосила 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці

ООН оголосила 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці

Київ • УНН

 • 27132 перегляди

Генеральна Асамблея ООН оголосила 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці, засуджуючи будь-яке заперечення цього історичного геноциду.

Генасамблея ООН своєю резолюцією визначила 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці, пише УНН з посиланням на BBC Україна.

Деталі

За оголошення 11 липня щорічним днем пам'яті жертв різанини в Сребрениці 1995 року проголосували 84 держави, зокрема, Україна. Проти були 19, серед них традиційні партнери Сербії – росія, білорусь, Угорщина та Китай. 68 держав утрималися.

Резолюцію ініціювали Німеччина та Руанда, яка сама пережила геноцид у 1994 році. Хоча представниця Німеччини в ООН Антйє Лендертсе і заявляла, що резолюція "спрямована виключно проти тих, хто вчинив геноцид", керівництво Сербії натомість стверджує, що вся сербська нація відтепер буде проголошена "геноцидною".

Президент Сербії Александар Вучич вже заявив, що резолюція відкриє скриньку Пандори. 

"Йдеться не про примирення і не про пам’ять, це лише відкриє старі рани та створить політичний хаос не лише в нашому регіоні, а за його межами", - заявив він.

"Це єдиний геноцид? Ми сподіваємося, що будуть згадані й інші геноциди, зокрема геноциди проти сербів", - додав Вучич.

Уряд Республіки Сербської, яка займає майже половину території Боснії і Герцеговини, повідомив, що підготує угоду про мирне роз'єднання з другим ентитетом цієї держави Федерацією Боснії і Герцеговини, яка переважно населена босняками-мусульманами і хорватами.

Як зазначає видання, ключовим надалі буде розвиток подій у Боснії. "Керівництво Республіки Сербської на чолі з Мілорадом Додіком погрожує виходом зі складу Боснії і Герцеговини вже не перший рік, проте ці погрози поки виглядали як шантаж, не було переходу від слів до дій", - пише видання.

Доповнення

У документі засуджується "беззастережно будь-яке заперечення геноциду в Сребрениці як історичної події". 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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