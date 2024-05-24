ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице

Генассамблея ООН своей резолюцией определила 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице, пишет УНН со ссылкой на BBC Украина.

Детали

За объявление 11 июля ежегодным днем памяти жертв резни в Сребренице в 1995 году проголосовали 84 государства, в частности, Украина. Против были 19, среди них традиционные партнеры Сербии - россия, беларусь, Венгрия и Китай. 68 государств воздержались.

Резолюцию инициировали Германия и Руанда, которая сама пережила геноцид в 1994 году. Хотя представитель Германии в ООН Антйе Лендертсе и заявляла, что резолюция "направлена исключительно против тех, кто совершил геноцид", руководство Сербии вместо этого утверждает, что вся сербская нация отныне будет провозглашена "геноцидной".

Президент Сербии Александар Вучич уже заявил, что резолюция откроет ящик Пандоры.

"Речь идет не о примирении и не о памяти, это лишь откроет старые раны и создаст политический хаос не только в нашем регионе, а за его пределами", - заявил он.

"Это единственный геноцид? Мы надеемся, что будут упомянуты и другие геноциды, в частности геноциды против сербов", - добавил Вучич.

Правительство Республики Сербской, которая занимает почти половину территории Боснии и Герцеговины, сообщило, что подготовит соглашение о мирном разъединении со вторым энтитетом этого государства Федерацией Боснии и Герцеговины, которая преимущественно населена босняками-мусульманами и хорватами.

Как отмечает издание, ключевым в дальнейшем будет развитие событий в Боснии. "Руководство Республики Сербской во главе с Милорадом Додиком угрожает выходом из состава Боснии и Герцеговины уже не первый год, однако эти угрозы пока выглядели как шантаж, не было перехода от слов к действиям", - пишет издание.

Дополнение

В документе осуждается "безоговорочно любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события".