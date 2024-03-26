Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии

Сегодня, 26 марта, в Украине отмечается День Национальной гвардии, пишет УНН.

Событие было основано указом президента Украины в 2015 году.

Формирование Нацгвардии Украины началось в 1991 году на базе бывших подразделений внутренних войск МВД ссср. Был принят соответствующий закон, согласно которому роль Национальной гвардии Украины заключалась в защите неприкосновенности страны и охране государственных границ. Дополнительно на формирование возлагались задачи в ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий.

В 1999 году Нацгвардия перешла в подчинение Минобороны Украины, однако уже в следующем году была полностью расформирована.

Возрождение Национальной гвардии произошло весной 2014 года, когда Верховная Рада Украины поддержала соответствующий закон.

Согласно документу, Нацгвардия входит в структуру МВД. Максимально допустимое количество военнослужащих, которые могут находиться в составе Нацгвардии составляет 60 тысяч человек.

За время проведения АТО/ООС погибло около 200 нацгвардейцев и более 800 получили тяжелые ранения. Награды за героизм и мужество получили 4 тысячи военных, из них 100 нацгвардейцев получили государственные награды посмертно.

С 24 февраля 2022 года нацгвардейцы принимают активное участие в отражении российской агрессии.

Подразделения Нацгвардии сражались с врагом на Киевщине, Луганщине, Харьковщине, освобождали Балаклею, Изюм, Казачью Лопань, Белогоровку, правобережье Херсонщины.

Легендарный полк НГУ "Азов" до последнего участвовал в героической обороне Мариуполя.

Зимой 2023 года подразделения НГУ стали основой для формирования "Гвардии наступления".