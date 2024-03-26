Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  118101 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  119640 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  171466 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  162945 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154375 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215643 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181180 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176910 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172905 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140491 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Новости по теме
Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии

Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии

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380 вражеских ударов нанесла рф по 8 населенным пунктам в Запорожской области

380 вражеских ударов нанесла рф по 8 населенным пунктам в Запорожской области

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За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 59 авиационных атак, 106 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 59 авиационных атак, 106 залповых обстрелов

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Украина - Исландия: где смотреть решающий матч отбора на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

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Сегодня день больных эпилепсией: ситуация с заболеваемостью в Украине

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На Киевщине ко второй годовщине деоккупации состоится концерт "БУЧА: LACRIMOSA"

На Киевщине ко второй годовщине деоккупации состоится концерт "БУЧА: LACRIMOSA"

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26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  401674 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  359758 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  402149 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  492819 просмотра

Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии

Формирование Нацгвардии Украины началось в 1991 году. В 1999 году Нацгвардия перешла в подчинение Минобороны Украины, однако уже в следующем году была полностью расформирована. Возрождение Национальной гвардии произошло весной 2014 года

Общество •   •  16428 просмотра
Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии

380 вражеских ударов нанесла рф по 8 населенным пунктам в Запорожской области

Вражеские войска нанесли 380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 97 ударов с беспилотников, 3 удара из РСЗО и 276 артиллерийских ударов, разрушив жилые дома и инфраструктуру.

Война •   •  15314 просмотра
380 вражеских ударов нанесла рф по 8 населенным пунктам в Запорожской области

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 59 авиационных атак, 106 залповых обстрелов

рф нанесла 4 ракетных, 59 авиационных ударов и 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  18261 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 59 авиационных атак, 106 залповых обстрелов

Украина - Исландия: где смотреть решающий матч отбора на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Сегодня, 26 марта, сборная Украины сыграет решающий матч отбора на чемпионат Европы по футболу, который летом этого года состоится в Германии. Соперником наших футболистов будет сборная Исландии

спорт •   •  15217 просмотра
Украина - Исландия: где смотреть решающий матч отбора на Евро-2024, кто фаворит букмекеров

Сегодня день больных эпилепсией: ситуация с заболеваемостью в Украине

26 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с эпилепсией или Фиолетовый день, призванный повысить осведомленность об эпилепсии, хроническом неврологическом расстройстве, характеризующемся приступами, а также преодолеть социальную стигматизацию и проблемы, с которыми сталкиваются люди, страдающие этой болезнью.

Здоровье •   •  17868 просмотра
Сегодня день больных эпилепсией: ситуация с заболеваемостью в Украине

На Киевщине ко второй годовщине деоккупации состоится концерт "БУЧА: LACRIMOSA"

Концерт "БУЧА: LACRIMOSA", посвященный памяти невинных украинцев, погибших в результате российской военной агрессии, состоится 31 марта по случаю второй годовщины деоккупации Бучи.

Война •   •  21984 просмотра
На Киевщине ко второй годовщине деоккупации состоится концерт "БУЧА: LACRIMOSA"

Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

Япония выделила 230 миллионов долларов на поддержку аграрного сектора Украины в рамках проекта, направленного на восстановление сельского хозяйства и обеспечение доступа к финансированию для фермеров.

Война •   •  26778 просмотра
Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

Сегодня, 26 марта, все любители коктейлей могут присоединиться к Всемирному дню вермута. Событие было основано известным барменом и производителем вермутов Джанкарло Манчино.

УНН Lite •   •  19069 просмотра
26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

Суд Нью-Йорка уменьшил сумму залога Дональда Трампа по делу о мошенничестве с $454 млн до $175 млн и дал ему 10 дополнительных дней для уплаты.

политика •   •  26037 просмотра
Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора

Владимир Зеленский отреагировал на обвинения путина в причастности Украины к теракту в москве, назвав путина "больным и циничным существом", которое "питается террором в течение двух десятилетий".

Война •   •  28997 просмотра
Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора