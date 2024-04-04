СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области

Правоохранители разоблачили еще одного российского агента в рядах Сил обороны, который корректировал ракетно-пушечные удары в Донецкой области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Фигурантом оказался контрактник одной из боевых бригад Сил обороны, дислоцирующейся на территории восточного региона.

Злоумышленник передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификационных сооружений.

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Чтобы замаскировать подрывную деятельность, "крот" работал на фсб через своего отца, который в августе 2023 года выехал в рф.

Во время обыска по месту пребывания задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации координат и имеющегося вооружения Сил обороны и отправки "отчетов" в фсб.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы - резюмировали в СБУ.

Кроме того, решается вопрос о сообщении о заочном подозрении отцу задержанного и привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Дополнение

Как выяснили следователи, прежде всего агрессора интересовали геолокации наибольшего сосредоточения личного состава и расположение тяжелого вооружения ВСУ, в частности танков и ствольной артиллерии.

Для того, чтобы не вызвать подозрения отец задержанного, как многодетный мужчина, пересек границу в направлении Евросоюза, а оттуда переправился в РФ.

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На территории РФ он установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником фсб Сергеем Карнауховым. Именно ему отец фигуранта "сливал" разведданные о Силах обороны, полученные от сына. Карнаухов передавал эти сведения своему куратору из фсб.

Установлено, что захватчики использовали разведывательную информацию для подготовки прицельных воздушных атак на пункты дислокации украинских войск. - отметили в Службе безопасности Украины.

Напомним,

Также в прошлом месяце, Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агента рф, который хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре