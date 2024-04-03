На Харьковщине задержали брата с сестрой, которые хотели взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ

Правоохранители сорвали попытку врага осуществить диверсию на стратегических объектах Укрзализныци в Харьковской области. В результате спецоперации задержаны брат с сестрой, которые разведывали маршруты движения военных эшелонов ВСУ на Лиманском направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным СБУ, больше всего фигурантов интересовали "уязвимые" участки перемещения подвижных составов, например, железнодорожные мосты, путепроводы и автотуннели под путями. Также злоумышленники устанавливали координаты релейных шкафов и трансформаторных подстанций Укрзализныци.

Полученные сведения агенты должны были передать своему российскому куратору в виде геолокаций критической инфраструктуры на Google-картах.

На основе этой информации захватчики планировали осуществить диверсию на железнодорожной линии во время движения грузового эшелона ВСУ. Таким образом оккупанты надеялись сорвать бесперебойные поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного фронта - говорится в сообщении СБУ.

Впрочем, вся агентурная группа была разоблачена еще на начальном этапе ее разведывательной деятельности. Фигурантов задержали во время сбора разведданных для оккупантов.

По данным следствия, ими оказались брат и сестра, которые вместе работали в коммунальном учреждении Изюмского района.

Летом 2023 года они попали в поле зрения кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру) из-за антиукраинских сообщений в прокремлевских Телеграмм-каналах.

Дополнение

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ