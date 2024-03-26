Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
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Армия рф сбросила три авиабомбы на Белополье на Сумщине: в прокуратуре показали последствия
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Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ
Двух диверсантов фсб задержали "на горячем" при попытке взорвать железнодорожную линию в Полтавской области, установив самодельное взрывное устройство возле пути и системы электроснабжения.
США ввели новые санкции против связанных рф финтех-компаний из-за криптоопераций для обхода санкций
США ввели новые санкции против 13 российских финтех-компаний и 2 физических лиц за якобы разработку сервисов виртуальных активов, которые используются для обхода санкций, связанных с вторжением россии в Украину.
В оккупированный Джанкой прибыла новая партия российских военных и техника - "АТЭШ"
В оккупированный Джанкой прибыла новая партия российских военнослужащих и техники из республики коми и Якутии, что превратило его в логистический центр для российских войск на херсонском направлении.
В Украину прибыл председатель комиссии парламента Эстонии
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Миккельсон прибыл в Киев.
Минфин опубликовал "дашборд", где можно проанализировать, уровень заработных плат в государственных учреждениях
Министерство финансов опубликовало аналитическую панель для мониторинга заработных плат и численности работников государственных учреждений, что имеет целью обеспечить эффективное использование средств государственного бюджета и сделать оплату труда государственных служащих более прозрачной и справедливой.
Армия рф сбросила три авиабомбы на Белополье на Сумщине: в прокуратуре показали последствия
Российская армия сбросила три управляемые авиабомбы на объекты гражданской инфраструктуры в Белополье Сумской области, повредив по меньшей мере 10 частных домов и здание внешкольного учебного заведения.
Враг нанес двойной удар по рекреационной зоне Одессы, что уже не впервые: Гуменюк о тактике ударов россиян
Во время обстрела Одессы 25 марта российские оккупанты применили тактику двойного удара, сначала попав одной ракетой в рекреационную зону, а через несколько минут после прибытия оперативных служб нанесли еще один удар - тактику, которую они применяли и раньше в ответ на отсутствие преимуществ на линии фронта.
Суд в рф "заочно арестовал" главу СБУ: Малюк отреагировал
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк был заочно "арестован" российским судом на два месяца по обвинению в теракте. Малюк заявил, что его интересует только один суд - над путиным.
Двое подозреваемых по делу стрельбы в "Крокусе" имеют гражданство рф -СМИ
Трое граждан россии, двое из которых имеют гражданство рф, были арестованы, как подозреваемые по делу о нападении на "Крокус Сити Холл" за оказание помощи нападавшим.
ВМС Украины официально подтвердили поражение российского корабля "иван хурс" и захваченного БДК "Константин Ольшанский"
Военно-морские силы Украины подтверждают, что 24 марта поражены российские военные корабли "ямал", "азов", разведывательный корабль "иван хурс", а также десантный корабль "Константин Ольшанский", захваченный оккупантами в Украине.