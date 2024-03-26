Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ

Правоохранители задержали "на горячем" двух диверсантов фсб, которые пытались взорвать железнодорожную линию на Полтавщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как сообщается, в Полтавской области диверсанты пытались взорвать участок железнодорожной линии, которая соединяет центральные и восточные регионы Украины.

Для диверсии они заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и системы электропитания подвижного состава.

В дальнейшем злоумышленники планировали привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления, указали в СБУ.

Их задержали прямо на месте происшествия.

В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ - заявили в СБУ.

У задержанных изъяты мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором - кадровым сотрудником 5-й службы фсб. Его личность уже установлена, добавили в ведомстве.

Как отмечается, именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак рашистов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года.

По данным следствия, вражескими приспешниками оказались жители Киевской и Харьковской областей.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области: задержан вражеский агент