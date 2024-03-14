Хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области: задержан вражеский агент

Правоохранители задержали российского агента, который готовил диверсию на объектах Укрзализныци в Харьковской области. Диверсант пытался взорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Злоумышленником оказался местный житель, который работал на главное управление генштаба вооруженных сил россии (известное как гру).

Для совершения серии взрывов он планировал использовать самодельное взрывное устройство. Инструкцию для его изготовления в "домашних" условиях фигурант дистанционно получил от военной разведки рф.

В случае осуществления диверсий оккупанты надеялись нарушить логистику поставок горючего и боеприпасов для Сил обороны на Лиманском направлении - говорится в сообщении СБУ.

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Кроме того, в ходе расследования были получены доказательства выполнения фигурантом еще одного задания - он собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ в Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

Для этого злоумышленник объезжал местность обоих регионов в темное время суток и скрыто фиксировал локации украинских войск.

По данным следствия, фигурант дистанционно координировал свои действия со знакомым - представителем агентурного аппарата российского гру, который находится в рф.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

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