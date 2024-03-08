Собирал данные об аэродромах ВСУ на Днепропетровщине: к 15 годам за решеткой приговорили агента фсб
Киев • УНН
Агент фсб, работавший на местную охранную фирму в Днепропетровской области, был приговорен к 15 годам заключения за государственную измену.
Агента фсб, который действовал в Днепропетровской области приговорили к 15 годам за решеткой. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Злоумышленник собирал для агрессора информацию о возможном наличии боевых самолетов ВСУ на местных аэродромах. Сотрудники СБУ предотвратили это благодаря своевременному разоблачению фигуранта и его задержанию "на горячем" в июле 2022 года.
Тогда российский агент выполнял еще одно задание фсб - фотографировал места временного базирования подразделений Теробороны ВСУ.
Как установило расследование, осужденным является работник местной охранной фирмы. В начале полномасштабного вторжения РФ мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб.
Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы7 марта 2024, 14:51 • 24251 просмотр
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По материалам Службы безопасности суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Дополнение
В поле зрения российской спецслужбы днепрянин попал как идеологический сторонник рашизма, который навязывал свои прокремлевские взгляды окружающим.
После вербовки агент действовал по "инструкции" - сначала он получал от фсб координаты "нужных" объектов, а затем проводил доразведку на местности.
Также он интересовался железнодорожными маршрутами, по которым следуют военные эшелоны Сил обороны на передовую. В случае получения агентурных сведений, оккупанты планировали использовать их для подготовки серии ракетных ударов по стратегическим объектам региона.
Напомним
Настоятеля одного из храмов Днепропетровской епархии УПЦ (Московского Патриархата), который поддержал вторжение России в Украину и оправдывал его в своих проповедях, приговорили к 5 годам лишения свободы.
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