Збирав дані про аеродроми ЗСУ на Дніпропетровщині: до 15 років за ґратами засудили агента фсб
Київ • УНН
Агент фсб, який працював на місцеву охоронну фірму в Дніпропетровській області, був засуджений до 15 років ув'язнення за державну зраду.
Агента фсб, який діяв у Дніпропетровській області засудили до 15 років за ґратами. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
Зловмисник збирав для агресора інформацію про можливу наявність бойових літаків ЗСУ на місцевих аеродромах. Співробітники СБУ запобігли цьому завдяки своєчасному викриттю фігуранта та його затриманню "на гарячому" у липні 2022 року.
Тоді російський агент виконував ще одне завдання фсб – фотографував місця тимчасового базування підрозділів Тероборони ЗСУ.
Як встановило розслідування, засудженим є працівник місцевої охоронної фірми. На початку повномасштабного вторгнення рф чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник фсб.
Брали участь у "м’ясних" штурмах Бахмута: групу бойовиків засудили до 15 років тюрми 07.03.24, 16:51 • 26792 перегляди
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна
Доповнення
У поле зору російської спецслужби дніпрянин потрапив як ідеологічний прихильник рашизму, який нав’язував свої прокремлівські погляди оточуючим.
Після вербування агент діяв за "інструкцією" – спочатку він отримував від фсб координати "потрібних" об’єктів, а потім проводив дорозвідку на місцевості.
Також він цікавився залізничними маршрутами, якими прямують військові ешелони Сил оборони на передову. У разі отримання агентурних відомостей, окупанти планували використати їх для підготовки серії ракетних ударів по стратегічних об’єктах регіону.
Нагадаємо
Настоятеля одного з храмів Дніпропетровської єпархії УПЦ (Московського Патріархату), який підтримав вторгнення росії в Україну і виправдовував його у своїх проповідях, засудили до 5 років позбавлення волі.