Брали участь у "м’ясних" штурмах Бахмута: групу бойовиків засудили до 15 років тюрми
Київ • УНН
П'ятьох російських бойовиків, які брали участь у "м'ясному" штурмі Бахмута, засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду та участь у незаконних збройних формуваннях.
До 15 років ув’язнення засуджено п'ятьох учасників окупаційних військ рф, які воювали проти Сил оборони на Донеччині. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
Суд визнав зрадників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).
Українські захисники взяли бойовиків у полон під час боїв під Бахмутом у липні та грудні 2023 року.
Засудженими є жителі з тимчасово захопленої частини території Луганщини, які на початку повномасштабного вторгнення рф добровільно вступили до російського війська. Одного з них зарахували до складу окупаційного батальйону "Шторм", який був сформований для "м’ясних" атак на позиції ЗСУ в районі селища Курдюмівка, вказали в СБУ. До цього зловмисник брав участь у захопленні Попасної.
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За даними військової контррозвідки СБУ, інші четверо бойовиків "мобілізувалися" до 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії.
На посадах стрільців та радіотелефоністів вони штурмували оборонні позиції українських військ у районі селища Спірне Бахмутського району. Також зловмисники будували фортифікаційні споруди та чергували на російських блокпостах у тимчасово окупованих районах області.
Крім того було встановлено, що один із бойовиків ще у 2015 році був артилеристом у складі терористичного угруповання "лнр" та обстрілював сили АТО під Дебальцевим, додали в СБУ.