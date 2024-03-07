Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

К 15 годам заключения приговорены пятеро участников оккупационных войск рф, которые воевали против Сил обороны в Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Суд признал предателей виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);



ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).



Украинские защитники взяли боевиков в плен во время боев под Бахмутом в июле и декабре 2023 года.

Осужденными являются жители с временно захваченной части территории Луганщины, которые в начале полномасштабного вторжения рф добровольно вступили в российское войско. Одного из них зачислили в состав оккупационного батальона "Шторм", который был сформирован для "мясных" атак на позиции ВСУ в районе поселка Курдюмовка, указали в СБУ. До этого злоумышленник участвовал в захвате Попасной.

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По данным военной контрразведки СБУ, остальные четверо боевиков "мобилизовались" в 123-ю отдельную мотострелковую бригаду вооруженных сил России.

На должностях стрелков и радиотелефонистов они штурмовали оборонительные позиции украинских войск в районе поселка Спирное Бахмутского района. Также злоумышленники строили фортификационные сооружения и дежурили на российских блокпостах во временно оккупированных районах области.

Кроме того было установлено, что один из боевиков еще в 2015 году был артиллеристом в составе террористической группировки "лнр" и обстреливал силы АТО под Дебальцево, добавили в СБУ.