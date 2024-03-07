Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: группу боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы
Киев • УНН
Пятерых российских боевиков, участвовавших в "мясном" штурме Бахмута, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в незаконных вооруженных формированиях.
К 15 годам заключения приговорены пятеро участников оккупационных войск рф, которые воевали против Сил обороны в Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Суд признал предателей виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
- ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).
Украинские защитники взяли боевиков в плен во время боев под Бахмутом в июле и декабре 2023 года.
Осужденными являются жители с временно захваченной части территории Луганщины, которые в начале полномасштабного вторжения рф добровольно вступили в российское войско. Одного из них зачислили в состав оккупационного батальона "Шторм", который был сформирован для "мясных" атак на позиции ВСУ в районе поселка Курдюмовка, указали в СБУ. До этого злоумышленник участвовал в захвате Попасной.
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По данным военной контрразведки СБУ, остальные четверо боевиков "мобилизовались" в 123-ю отдельную мотострелковую бригаду вооруженных сил России.
На должностях стрелков и радиотелефонистов они штурмовали оборонительные позиции украинских войск в районе поселка Спирное Бахмутского района. Также злоумышленники строили фортификационные сооружения и дежурили на российских блокпостах во временно оккупированных районах области.
Кроме того было установлено, что один из боевиков еще в 2015 году был артиллеристом в составе террористической группировки "лнр" и обстреливал силы АТО под Дебальцево, добавили в СБУ.
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