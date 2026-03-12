СБУ пришла с обысками во Львовский горсовет - что известно
Служба безопасности Украины, по сообщению, расследует вопросы бронирования военнообязанных. Следственные действия продолжаются у должностных лиц горсовета.
СБУ проводит следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета, сообщили во Львовском горсовете в соцсетях в четверг, пишет УНН.
Правоохранительные органы проводят следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета. Сегодня, 12 марта, Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных
В заявлении горсовета говорится, что "город полностью будет содействовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования".
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич рассказал детали в соцсетях, указав, что "сегодня 12.03.2026, утром в городском совете Львова СБУ проводит обыски у должностных лиц. Предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление". "Пока, как говорят, мэр Садовый еще за границей в рабочей поездке", - отметил он.
