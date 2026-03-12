СБУ прийшла з обшуками у Львівську міськраду - що відомо

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
07:14 • 5770 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 20857 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 38848 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 40047 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 34572 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 39445 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 35412 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39316 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34990 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45231 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.4м/с
50%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стів Віткофф підтвердив проведення чергової зустрічі з російською делегацією у Флориді11 березня, 22:54 • 24207 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 24038 перегляди
Поразка російської дипломатії та ставка на терор стали головним підсумком року після мирних ініціатив у Джидді – Сибіга11 березня, 23:20 • 16783 перегляди
Хакери з Ірану заявили про проведення масштабної кібератаки на американську медичну компанію Stryker12 березня, 00:00 • 4576 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк05:41 • 16772 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 29085 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 34029 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 38085 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 69329 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 74854 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Алі Хаменеї
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 24119 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 18048 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 17933 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 20016 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 32297 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
P-8 Poseidon

СБУ прийшла з обшуками у Львівську міськраду - що відомо

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Служба безпеки України, за повідомленням, розслідує питання бронювання військовозобов'язаних. Слідчі дії тривають у посадовців міськради.

СБУ прийшла з обшуками у Львівську міськраду - що відомо

СБУ проводить слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради, повідомили у Львівській міськраді у соцмережах у четвер, пише УНН.

Правоохоронні органи проводять слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради. Сьогодні, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних

- повідомили у Львівській міськраді.

У заяві міськради йдеться, що "місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування".

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич розповів деталі у соцмережах, вказавши, що "сьогодні 12.03.2026, зранку у міській раді Львова СБУ проводить обшуки у посадовців. Попередньо слідчі дії стосуються робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення". "Наразі, як кажуть, мер Садовий ще за кордоном в робочій поїздці", - зазначив він.

СБУ провела обшуки в "Київтеплоенерго" після атак рф, процес відновлення тепла заблоковано - КМДА13.02.26, 17:01 • 5833 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Державний бюджет
Обшук
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Андрій Садовий
Львів