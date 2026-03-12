СБУ прийшла з обшуками у Львівську міськраду - що відомо

СБУ проводить слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради, повідомили у Львівській міськраді у соцмережах у четвер, пише УНН.

Правоохоронні органи проводять слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради. Сьогодні, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних - повідомили у Львівській міськраді.

У заяві міськради йдеться, що "місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування".

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич розповів деталі у соцмережах, вказавши, що "сьогодні 12.03.2026, зранку у міській раді Львова СБУ проводить обшуки у посадовців. Попередньо слідчі дії стосуються робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення". "Наразі, як кажуть, мер Садовий ще за кордоном в робочій поїздці", - зазначив він.

