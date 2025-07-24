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Евро

Сбор ДНК украинцев в Балтии и Северной Европе для поиска пропавших родственников: как записаться и сколько продлится

Киев • УНН

 • 670 просмотра

МККК совместно с Нацполицией Украины и Уполномоченным по вопросам пропавших без вести лиц проведет сбор ДНК-образцов в странах Балтии и Северной Европы. Заявки принимаются до 31 июля 2025 года для поиска пропавших родственников.

Сбор ДНК украинцев в Балтии и Северной Европе для поиска пропавших родственников: как записаться и сколько продлится

МККК во взаимодействии с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины и Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, проведет кампанию по сбору референтных (ДНК) образцов в странах Балтии и Северной Европы. Об этом сообщает уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, пишет УНН.

Детали

Речь идет о таких странах: Литве, Латвии, Эстонии, Норвегии, Финляндии, Дании и Швеции.

Для записи на отбор ДНК образцов просим оставить информацию о лице, пропавшем без вести, по ссылке (https://bit.ly/46PTbdl) или предоставить соответствующую информацию по телефону МККК в Украине +38(068)791-00-00 (доступны также мессенджеры Telegram, Viber, Whatsapp).

Сбор заявок продлится до 31 июля 2025 года.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести рассказал, сколько ДНК-лабораторий в Украине12.06.25, 16:59 • 2332 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Дания
Литва
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