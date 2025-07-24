Збір ДНК українців у Балтії та Північній Європі для пошуку зниклих родичів: як записатись та скільки триватиме

МКЗБ у взаємодії з Головним слідчим управлінням Національної поліції України та Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проведе кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків у країнах Балтії та Північної Європи. Про це повідомляє уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, пише УНН.

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Йдеться про такі країни: Литву, Латвію, Естонію, Норвегію, Фінляндію, Данію та Швецію.

Для запису на відбір ДНК зразків просимо залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за посиланням (https://bit.ly/46PTbdl) або надати відповідну інформацію за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, Whatsapp).

Збір заявок триватиме до 31 липня 2025 року.

Уповноважений з питань зниклих безвісти розповів, скільки ДНК-лабораторій в Україні