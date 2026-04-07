© 2007 — 2026

Саудовская Аравия перекрыла единственный мост в Бахрейн на фоне угрозы со стороны Ирана

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

Тегеран атаковал Восточную провинцию Саудовской Аравии баллистическими ракетами. Трамп угрожает уничтожить энергосистему Ирана из-за блокирования судоходства.

Саудовская Аравия во вторник закрыла единственный путь, соединяющий ее с Бахрейном, после того как Иран выпустил ракеты по ее богатой нефтью Восточной провинции. Последние удары Тегерана произошли на фоне призывов иранских чиновников к молодежи образовать живые цепи вокруг электростанций для их защиты, поскольку приближался последний дедлайн, установленный президентом США Дональдом Трампом для возобновления работы Ормузского пролива, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Трамп пригрозил разбомбить все иранские электростанции и мосты, если Иран не уложится в его дедлайн во вторник в 20:00 EDT, чтобы полностью восстановить судоходство по этому стратегическому водному пути, через который в мирное время проходит пятая часть мировой нефти. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь", - сказал Трамп.

Военные Израиля предупредили иранцев на фарси избегать поездок на поездах в течение дня, вероятно, намекая на запланированные удары по железнодорожной сети. "Ваше присутствие подвергает вашу жизнь опасности", - гласило предупреждение, размещенное в X.

Иран перекрыл судоходство через пролив после атаки Израиля и США 28 февраля, которая положила начало войне. В понедельник Тегеран отклонил предложение о 45-дневном прекращении огня и заявил, что хочет окончательного прекращения войны.

Рано утром во вторник Тегеран запустил семь баллистических ракет по Саудовской Аравии, которые, по словам властей, обрушили обломки на землю вблизи энергетических объектов после перехвата. Пресс-секретарь Министерства обороны страны генерал-майор Турки аль-Мальки заявил, что ущерб оценивается.

Тем временем Саудовская Аравия заявила о закрытии моста имени короля Фахда, который соединяет Саудовскую Аравию с островным королевством Бахрейн, из-за угрозы новых иранских атак на Восточную провинцию.

Этот 25-километровый мост является единственным автомобильным сообщением Бахрейна, где базируется 5-й флот ВМС США, с Аравийским полуостровом.

Отдельно активисты сообщили о новой волне ударов по Тегерану, ответственность за которые позже взял на себя Израиль. Иран также обстрелял Израиль, поступали сообщения о приближающихся ракетах.

Юлия Шрамко

