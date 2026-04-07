Саудівська Аравія перекрила єдиний міст до Бахрейну на тлі загрози з боку Ірану

Саудівська Аравія у вівторок закрила єдиний шлях, що з'єднує її з Бахрейном, після того, як Іран випустив ракети по її багатій нафтою Східній провінції. Останні удари Тегерана відбулися на фоні закликів іранських чиновників до молоді утворити живі ланцюги навколо електростанцій для їхнього захисту, оскільки наближався останній дедлайн, встановлений президентом США Дональдом Трампом для відновлення роботи Ормузької протоки, пише УНН з посиланням на AP.

Трамп пригрозив розбомбити всі іранські електростанції та мости, якщо Іран не вкладеться у його дедлайн у вівторок о 20:00 EDT, щоб повністю відновити судноплавство цим стратегічним водним шляхом, через який у мирний час проходить п'ята частина світової нафти. "Усю країну можна знищити за одну ніч", - сказав Трамп.

Трамп заявив, що Іран можна "знищити" за одну ніч, і ця ніч "можливо" буде у вівторок

Військові Ізраїлю попередили іранців на фарсі уникати поїздок на поїздах протягом дня, імовірно, натякаючи на заплановані удари по залізничній мережі. "Ваша присутність наражає ваше життя на небезпеку", - свідчило попередження, розміщене у X.

Іран перекрив судноплавство через протоку після атаки Ізраїлю та США 28 лютого, яка поклала початок війні. У понеділок Тегеран відхилив пропозицію про 45-денне припинення вогню та заявив, що хоче остаточного припинення війни.

США та Іран розглядають мирний план, Тегеран відмовляється відкрити Ормузьку протоку у межах тимчасового перемир'я - ЗМІ

Рано вранці у вівторок Тегеран запустив сім балістичних ракет по Саудівській Аравії, які, за словами влади, обрушили уламки на землю поблизу енергетичних об'єктів після перехоплення. Прессекретар Міністерства оборони країни генерал-майор Туркі аль-Малькі заявив, що збитки оцінюються.

Тим часом Саудівська Аравія заявила про закриття мосту імені короля Фахда, який сполучає Саудівську Аравію з острівним королівством Бахрейн, через загрозу нових іранських атак на Східну провінцію.

Цей 25-кілометровий міст є єдиним автомобільним сполученням Бахрейну, де базується 5-й флот ВМС США, з Аравійським півостровом.

Окремо активісти повідомили про нову хвилю ударів по Тегерану, відповідальність за які пізніше взяв на себе Ізраїль. Іран також обстріляв Ізраїль, надходили повідомлення про ракети, що наближаються.