С начала года сбито уже 359 "шахедов" - Зеленский в вечернем обращении

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала года и по настоящее время сбито уже 359 "шахедов". Он поблагодарил каждого воина, которые и сейчас, и ежесуточно - на боевом дежурстве, спасают инфраструктуру и людей. Об этом Зеленский заявил во время вечернего обращения, пишет УНН.

Только с прошлого вечера и до утра сегодня удалось уничтожить сорок "шахедов" - большинство из примененных Россией. Почти весь этот результат - наших мобильных огневых групп. В разных регионах - Киевщина, Житомирщина, Виннитчина, Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская области, наша Днепровщина, - говорится в сообщении.

Детали

Зеленский поблагодарил каждого воина, которые и сейчас, и ежесуточно - на боевом дежурстве, спасают нашу инфраструктуру, наших людей. Он отметил, что с начала года и по настоящее время сбито уже 359 "шахедов".

Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров по воздушному щиту - это буквально спасение жизней. Работаем, чтобы добавить больше эффективности нашим мобильным огневым группам и чтобы еще больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ. Это - один из ключевых приоритетов года, - заявил президент.

Напомним

Ночью 11 февраля силами ПВО было уничтожено 40 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).