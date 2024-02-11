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Від початку року збито вже 359 "шахедів" - Зеленський у вечірньому зверненні

Від початку року збито вже 359 "шахедів" - Зеленський у вечірньому зверненні

Київ • УНН

 • 49430 перегляди

Згідно з вечірнім зверненням президента Зеленського, з початку року українські засоби протиповітряної оборони збили 359 безпілотників-камікадзе іранського виробництва, відомих як "шахіди".

Президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку року й по цей час збито вже 359 "шахедів". Він подякував кожному воїну, які й зараз, і щодоби – на бойовому чергуванні, рятують інфраструктуру і людей. Про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення, пише УНН.

Лише від минулого вечора й до ранку сьогодні вдалося знищити сорок "шахедів" – більшість із застосованих росією. Майже увесь цей результат – наших мобільних вогневих груп. У різних регіонах – Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська області, наша Дніпровщина,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зеленський подякував кожному воїну, які й зараз, і щодоби – на бойовому чергуванні, рятують нашу інфраструктуру, наших людей. Він зауважив, що з початку року й по цей час збито вже 359 "шахедів".

Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це – один із ключових пріоритетів року,

- заявив президент.

Нагадаємо

Вночі 11 лютого силами ППО було знищено 40 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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