Від початку року збито вже 359 "шахедів" - Зеленський у вечірньому зверненні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку року й по цей час збито вже 359 "шахедів". Він подякував кожному воїну, які й зараз, і щодоби – на бойовому чергуванні, рятують інфраструктуру і людей. Про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення, пише УНН.

Лише від минулого вечора й до ранку сьогодні вдалося знищити сорок "шахедів" – більшість із застосованих росією. Майже увесь цей результат – наших мобільних вогневих груп. У різних регіонах – Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська області, наша Дніпровщина, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зеленський подякував кожному воїну, які й зараз, і щодоби – на бойовому чергуванні, рятують нашу інфраструктуру, наших людей. Він зауважив, що з початку року й по цей час збито вже 359 "шахедів".

Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це – один із ключових пріоритетів року, - заявив президент.

Нагадаємо

Вночі 11 лютого силами ППО було знищено 40 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).