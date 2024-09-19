Румыния попросила Украину сбивать летящие на ее территорию российские беспилотники - СМИ

Румыния попросила Украину сбивать летящие на ее территорию российские беспилотники. Такое предложение было озвучено в Бухаресте во время визита главы МИД Украины Андрея Сибиги, передает УНН со ссылкой на FAZ.

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Во время своих первых визитов в соседние западные страны новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к дальнейшей поддержке своей страны. В Братиславе ему пообещали поддержку Словакии в ее усилиях по скорейшему вступлению в Европейский Союз. Однако существуют разногласия относительно вступления Украины в НАТО, к чему правительство Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо относится со скептицизмом.

"Страна НАТО, Румыния, попросила Сибигу в Бухаресте сбивать российские беспилотники", - отмечает издание.

В Вене в четверг Сибига говорил с министром иностранных дел Александром Шалленбергом, согласно австрийским источникам, о "постоянной поддержке Украины в свете жестокой российской агрессии" и о перспективах мирного процесса.

Австрия, которая не является членом НАТО и не поставляет оружие Украине из-за своего нейтрального статуса, обязалась продолжать поддерживать "суверенитет, независимость и территориальную целостность" Украины как на двустороннем уровне, так и внутри ЕС. На данный момент Вена уже мобилизовала государственную финансовую и гуманитарную помощь на сумму около 250 миллионов евро для Украины и соседних государств.

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