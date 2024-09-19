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Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, що летять на її територію - ЗМІ

Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, що летять на її територію - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25882 перегляди

Румунія звернулася до України з проханням збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Бухареста обговорив військову допомогу і підтримку з боку західних сусідів.

Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Таку пропозицію було озвучено в Бухаресті під час візиту глави МЗС України Андрія Сибіги, передає УНН із посиланням на FAZ.

Деталі

Під час своїх перших візитів до сусідніх західних країн новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до подальшої підтримки своєї країни. У Братиславі йому пообіцяли підтримку Словаччини в її зусиллях щодо якнайшвидшого вступу до Європейського Союзу. Однак існують розбіжності щодо вступу України до НАТО, до чого уряд Словаччини під керівництвом прем'єр-міністра Роберта Фіцо ставиться зі скептицизмом.

"Країна НАТО, Румунія, попросила Сибігу в Бухаресті збивати російські безпілотники", - зазначає видання.

У Відні в четвер Сибіга говорив із міністром закордонних справ Александром Шалленбергом, згідно з австрійськими джерелами, про "постійну підтримку України у світлі жорстокої російської агресії" і про перспективи мирного процесу.

Австрія, яка не є членом НАТО і не постачає зброю Україні через свій нейтральний статус, зобов'язалася продовжувати підтримувати "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність" України як на двосторонньому рівні, так і всередині ЄС. Наразі Відень уже мобілізував державну фінансову та гуманітарну допомогу на суму близько 250 мільйонів євро для України та сусідніх держав.

Сибіга зустрівся із очільницею МЗС Румунії: обговорили військову допомогу та енергетичну стійкість18.09.2024, 11:42 • 14756 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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