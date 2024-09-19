Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, що летять на її територію - ЗМІ

Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Таку пропозицію було озвучено в Бухаресті під час візиту глави МЗС України Андрія Сибіги, передає УНН із посиланням на FAZ.

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Під час своїх перших візитів до сусідніх західних країн новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до подальшої підтримки своєї країни. У Братиславі йому пообіцяли підтримку Словаччини в її зусиллях щодо якнайшвидшого вступу до Європейського Союзу. Однак існують розбіжності щодо вступу України до НАТО, до чого уряд Словаччини під керівництвом прем'єр-міністра Роберта Фіцо ставиться зі скептицизмом.

"Країна НАТО, Румунія, попросила Сибігу в Бухаресті збивати російські безпілотники", - зазначає видання.

У Відні в четвер Сибіга говорив із міністром закордонних справ Александром Шалленбергом, згідно з австрійськими джерелами, про "постійну підтримку України у світлі жорстокої російської агресії" і про перспективи мирного процесу.

Австрія, яка не є членом НАТО і не постачає зброю Україні через свій нейтральний статус, зобов'язалася продовжувати підтримувати "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність" України як на двосторонньому рівні, так і всередині ЄС. Наразі Відень уже мобілізував державну фінансову та гуманітарну допомогу на суму близько 250 мільйонів євро для України та сусідніх держав.

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