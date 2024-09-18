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Сибіга зустрівся із очільницею МЗС Румунії: обговорили військову допомогу та енергетичну стійкість

Сибіга зустрівся із очільницею МЗС Румунії: обговорили військову допомогу та енергетичну стійкість

Київ • УНН

 • 14756 перегляди

Андрій Сибіга обговорив з Лумініцою Одобеску енергетичну стійкість, Чорноморську безпеку та військову допомогу Україні. Сторони домовилися про взаємну повагу та європейські стандарти в захисті національних меншин.

Очільник МЗС Україні  Андрій Сибіга під час першого закордонного візиту до Румунії провів зустріч з міністеркою закордонних справ країни Лумініцою Одобеску. Дипломати обговорили енергетичну стійкість та військову допомогу Україні. Про це  Сибіга написав у соцмережі X, передає УНН

Обговорили енергетичну стійкість, Чорноморську безпеку, військову допомогу. Дуже вдячні за румунську систему Patriot. Продовжуємо спільну роботу над просуванням Формули миру. Домовилися про взаємну повагу та найкращі європейські стандарти в захисті національних меншин обох країн

- розповів Сибіга.

Глава МЗС України подякував Румунії за непохитну підтримку України з самого початку російської повномасштабної агресії. Зокрема, за підтримку вступу до ЄС і НАТО.

Нагадаємо

У четвер, 5 вересня, президент України Клаус Йоханніс підписав закон про безоплатну передачу Україні однієї з систем ЗРК Patriot. Румунія очікує від союзників заміни переданого комплексу.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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