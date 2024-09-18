Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил с Луминицой Одобеску энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность и военную помощь Украине. Стороны договорились о взаимном уважении и европейских стандартах в защите национальных меньшинств.
Глава МИД Украины Андрей Сибига во время первого зарубежного визита в Румынию провел встречу с министром иностранных дел страны Луминицей Одобеску. Дипломаты обсудили энергетическую устойчивость и военную помощь Украине. Об этом Сибига написал в соцсети X, передает УНН.
Обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность, военную помощь. Очень благодарны за румынскую систему Patriot. Продолжаем совместную работу над продвижением Формулы мира. Договорились о взаимном уважении и лучших европейских стандартах в защите национальных меньшинств обеих стран
Глава МИД Украины поблагодарил Румынию за непоколебимую поддержку Украины с самого начала российской полномасштабной агрессии. В частности, за поддержку вступления в ЕС и НАТО.
Напомним
В четверг, 5 сентября, президент Украины Клаус Йоханнис подписал закон о безвозмездной передаче Украине одной из систем ЗРК Patriot. Румыния ожидает от союзников замены переданного комплекса.