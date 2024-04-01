Румыния и Болгария частично присоединились к Шенгенской зоне: проверки на сухопутных границах остаются

Румыния и Болгария в воскресенье частично присоединились к европейской Шенгенской зоне - без проверки документов, удостоверяющих личность, что ознаменовало новый шаг в интеграции двух стран с Европейским Союзом, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

После многих лет переговоров о присоединении к Шенгенской зоне теперь есть свободный доступ для путешественников, прибывающих воздушным или морским путем из обеих стран. Обе страны договорились проводить выборочные проверки безопасности в аэропортах и на морских границах для борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

Однако проверки на сухопутных границах останутся в силе из-за противодействия, прежде всего со стороны Австрии, которая уже давно блокирует их заявку из-за проблем с нелегальной миграцией.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти изменения "огромным успехом для обеих стран" и "историческим моментом" для крупнейшей в мире зоны свободного передвижения.

Зигфрид Муресан, член Европарламента от Румынии, заявил агентству Associated Press, что это "важный первый шаг", который принесет пользу миллионам путешественников ежегодно. "Болгария и Румыния уже много лет выполняют все критерии для присоединения к Шенгенской зоне - мы имеем право присоединиться и по сухопутной границе", - сказал он, добавив, что это "предложит дополнительные аргументы последнему государству-члену ЕС, которое наложило вето на полное присоединение".

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку назвал это "заслуженным достижением" Румынии, что, по его словам, принесет пользу гражданам, которым будет легче путешествовать, и будет способствовать укреплению экономики. "У нас есть четкий и твердо принятый план правительства по полному присоединению к Шенгенской зоне до конца года", - отметил он.

"Полное присоединение Болгарии к Шенгену состоится до конца 2024 года. Мы показали и продолжаем показывать нелегальным мигрантам, что им не следует отправляться в Европу через Болгарию", - заявил в воскресенье министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов.

Хотя ожидается, что смягчение правил положительно повлияет на туристический сектор, члены Европейского парламента выразили обеспокоенность по поводу длинных очередей на сухопутных границах ЕС и их влияния на торговлю на едином рынке блока, а также на здоровье и безопасность водителей.

Водители грузовиков часто стоят в многокилометровых очередях на границах Румынии и Болгарии. По оценкам Союза международных перевозчиков Болгарии, задержки стоят сектору десятки миллионов евро ежегодно.

Дополнение

Шенгенская зона была создана в 1985 году. До вступления Болгарии и Румынии в нее входили 23 из 27 стран-членов ЕС, а также Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Ежедневно внутреннюю границу пересекают около 3,5 миллионов человек.

Австрия наложила вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону в конце 2022 года, но позволила Хорватии полное вступление. Болгария и Румыния вступили в ЕС в 2007 году, а Хорватия - в 2013 году.