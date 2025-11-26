Румыния готова ввести надзор за компаниями, на которые распространяются санкции

Румыния планирует создать механизм для установления особого надзора над компаниями, находящимися под угрозой международных санкций, в частности российского "Лукойла". Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Подробности

"Румыния создаст механизм для установления особого надзора над компаниями, находящимися под угрозой международных санкций, такими как местное подразделение российской государственной компании "Лукойл", - пишет издание.

Министр юстиции Раду Маринеску заявил, что проект чрезвычайного указа, хотя в нем не называются конкретные компании, повлияет на "Лукойл".

"Необходимо создать правовую базу для таких случаев", – сказал Маринеску.

Предложение, которое должно быть одобрено правительством, призвано защитить энергетический сектор Румынии, где бесперебойные поставки имеют решающее значение для избежания скачков цен в стране с самой высокой инфляцией и самым большим дефицитом бюджета в Европейском Союзе.

Согласно указу, правительство Румынии будет иметь право назначать специальных администраторов для управления местными предприятиями, пострадавшими от санкций, вызванных войной России в Украине. Эта мера может быть введена в действие после установления того, что произойдут значительные экономические последствия, или если компания этого требует.

Напомним

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны проводят проверки и внедряют меры безопасности на нефтеперерабатывающем заводе российской нефтяной компании "Лукойл" в Бургасе для сохранения критической инфраструктуры, поскольку правительство готовится взять под контроль объект.