Румыния готова ввести надзор за компаниями, на которые распространяются санкции

ukenru
15:50 • 13921 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 19234 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 12309 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 13043 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 8738 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 6034 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 4558 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 8436 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 20759 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 23424 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
26 ноября, 12:02
Сообщение об оставлении Чернышова под стражей было ошибкой - АП ВАКС26 ноября, 13:31 • 4766 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 19412 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 12505 просмотра
В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго16:49 • 9010 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 12556 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto15:49 • 19234 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 20758 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 19459 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto26 ноября, 13:23 • 23423 просмотра
Румыния готова ввести надзор за компаниями, на которые распространяются санкции

Киев • УНН

 • 808 просмотра

В Румынии согласились ввести надзор за компаниями, попавшими под санкции, это касается и российского "Лукойла".

Румыния готова ввести надзор за компаниями, на которые распространяются санкции

Румыния планирует создать механизм для установления особого надзора над компаниями, находящимися под угрозой международных санкций, в частности российского "Лукойла". Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Подробности

"Румыния создаст механизм для установления особого надзора над компаниями, находящимися под угрозой международных санкций, такими как местное подразделение российской государственной компании "Лукойл", - пишет издание.

Министр юстиции Раду Маринеску заявил, что проект чрезвычайного указа, хотя в нем не называются конкретные компании, повлияет на "Лукойл".

"Необходимо создать правовую базу для таких случаев", – сказал Маринеску.

Предложение, которое должно быть одобрено правительством, призвано защитить энергетический сектор Румынии, где бесперебойные поставки имеют решающее значение для избежания скачков цен в стране с самой высокой инфляцией и самым большим дефицитом бюджета в Европейском Союзе.

Согласно указу, правительство Румынии будет иметь право назначать специальных администраторов для управления местными предприятиями, пострадавшими от санкций, вызванных войной России в Украине. Эта мера может быть введена в действие после установления того, что произойдут значительные экономические последствия, или если компания этого требует.

Напомним

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны проводят проверки и внедряют меры безопасности на нефтеперерабатывающем заводе российской нефтяной компании "Лукойл" в Бургасе для сохранения критической инфраструктуры, поскольку правительство готовится взять под контроль объект.

Павел Башинский

Новости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Болгария
Румыния