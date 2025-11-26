Румунія готова запровадити нагляд за компаніями, на які поширюються санкції
Київ • УНН
У Румунії погодилися запровадити нагляд за компаніями, які потрапили під санкції, це стосується і російського "лукойлу".
Румунія планує створити механізм для встановлення особливого нагляду над компаніями, що перебувають під загрозою міжнародних санкцій, зокрема російського "лукойл". Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Румунія створить механізм для встановлення особливого нагляду над компаніями, що перебувають під загрозою міжнародних санкцій, такими як місцевий підрозділ російської державної компанії "лукойл"
Міністр юстиції Раду Марінеску заявив, що проєкт надзвичайного указу, хоча в ньому не називаються конкретні компанії, вплине на "лукойл".
Необхідно створити правову базу для таких випадків
Пропозиція, яку має схвалити уряд, покликана захистити енергетичний сектор Румунії, де безперебійне постачання має вирішальне значення для уникнення стрибків цін у країні з найвищою інфляцією та найбільшим дефіцитом бюджету в Європейському Союзі.
Згідно з указом, уряд Румунії матиме право призначати спеціальних адміністраторів для управління місцевими підприємствами, які постраждали від санкцій, спричинених війною росії в Україні. Цей захід може бути введений в дію після встановлення того, що відбудуться значні економічні наслідки, або якщо компанія цього вимагає.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що влада країни проводить перевірки та впроваджує заходи безпеки на нафтопереробному заводі російської нафтової компанії "лукойл" у Бургасі для збереження критичної інфраструктури, оскільки уряд готується взяти під контроль об'єкт.