россияне в последнее время стали чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине - Игнат
Киев • УНН
россияне стали чаще использовать баллистические ракеты для ударов по Украине, но некоторые ракеты не достигают своих целей из-за технических проблем в их производстве.
Враг начал чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине, но далеко не все ракеты долетают до своих целей. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, пишет УНН.
Детали
Если взять статистику, то враг часто наносит удары именно баллистическими ракетами. Эта ночь не была исключением. Сегодня ночью был нанесен удар двумя типами баллистических ракет. Это три ракеты "Искандер-М", а также три ракеты С-300
Он отметил, что враг ударил "Искандерами" из ростовской области, а ракетами С-300 - из оккупированной части Донецкой области.
"Ну и из хороших новостей это то, что далеко не всегда баллистика долетает до своих целей. Это касается и "Кинжалов", и "Искандеров", и С-300. Но надо понимать, что если оно не долетает в цель, которую метил враг, оно может попасть в другое место, поэтому угроза от этого не уменьшается, надо реагировать на любые угрозы, о которых сообщают", - добавляет Игнат.
Дополнение
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее объяснил, почему российские ракеты не долетают до своих целей.
По его словам, это, прежде всего, связано с техническими аспектами, недостатками в производстве, проблемами с поставками электронных компонентов или низким качеством материалов.
Исследование частей и обломков российских ракет и ударных беспилотников в последнее время свидетельствует об отсутствии стандартного набора компонентов в одинаковом типе оружия.
Фактически это означает, что они не имеют возможности изготавливать оружие конвейером, а каждая отдельная единица компонуется из имеющихся материалов. На замену одному компоненту из системы управления, например единственному чипу, который отвечает за определенную функцию, приходит сборка из нескольких элементов, собранная едва ли не ручным способом. Она должна обеспечивать ту же самую функцию, однако на практике оно менее качественное. В каждом отдельном объекте, который поступает на экспертизу, эта компоновка разная, подобранная из того, что они имеют в наличии. Соответственно эти сборки менее качественные, оружие теряет свою эффективность, однако не перестает быть опасным
Напомним,
Ранее Игнат заявлял, что, хотя заявления других стран создают впечатление, что Украина имеет много систем противовоздушной обороны, она нуждается в гораздо большем, особенно систем противодействия баллистическим ракетам, таких как дополнительные комплексы Patriot.
россияне в последнее время стали чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине - Игнат
россияне стали чаще использовать баллистические ракеты для ударов по Украине, но некоторые ракеты не достигают своих целей из-за технических проблем в их производстве.
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