росіяни останнім часом стали частіше застосовувати балістичні ракети для ударів по Україні - Ігнат

Ворог почав частіше застосовувати балістичні ракети для ударів по Україні, але далеко не всі ракети долітають до своїх цілей. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, пише УНН.

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Якщо взяти статистику, то ворог часто завдає ударів саме балістичними ракетами. Ця ніч не була виключенням. Сьогодні вночі було завдано удару двома типами балістичних ракет. Це три ракети "Іскандер-М", а також три ракети С-300

Він зазначив, що ворог вдарив "Іскандерами" з ростовської області, а ракетами С-300 - з окупованої частини Донецької області.

"Ну і з хороших новин це те, що далеко не завжди балістика долітає до своїх цілей. Це стосується і "Кинджалів", і "Іскандерів", і С-300. Але треба розуміти, що якщо воно не долітає в ціль, яку мітив ворог, воно може попасти деінде, тому загроза від того не зменшується, треба реагувати на будь-які загрози, про які повідомляють", - додає Ігнат.

Доповнення

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше пояснив, чому російські ракети не долітають до своїх цілей.

За його словами, це, насамперед, пов'язано з технічними аспектами, недоліками у виробництві, проблемами з постачанням електронних компонентів або низькою якістю матеріалів.

Дослідження частин та уламків російських ракет та ударних безпілотників впродовж останнього часу свідчить про відсутність стандартного набору компонентів в однаковому типі зброї.

Фактично це означає, що вони не мають можливості виготовляти зброю конвеєром, а кожна окрема одиниця компонується з наявних матеріалів. На заміну одному компоненту з системи керування, наприклад єдиному чипу, який відповідає за певну функцію, приходить збірка з декількох елементів зібрана чи не ручним способом. Вона повинна забезпечувати ту ж само функцію, однак на практиці воно менш якісне. У кожному окремому об’єкті, який надходить на експертизу, це компонування різне, підібране з того, що вони мають у наявності. Відповідно ці збірки менш якісні, зброя втрачає свою ефективність, однак не перестає бути небезпечною