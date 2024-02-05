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росіяни останнім часом стали частіше застосовувати балістичні ракети для ударів по Україні - Ігнат

росіяни останнім часом стали частіше застосовувати балістичні ракети для ударів по Україні - Ігнат

Київ • УНН

 • 24175 перегляди

росіяни почали частіше використовувати балістичні ракети для ударів по Україні, але деякі ракети не досягають своїх цілей через технічні проблеми у їх виробництві.

Ворог почав частіше застосовувати балістичні ракети для ударів по Україні, але далеко не всі ракети долітають до своїх цілей. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, пише УНН.

Деталі

Якщо взяти статистику, то ворог часто завдає ударів саме балістичними ракетами. Ця ніч не була виключенням. Сьогодні вночі було завдано удару двома типами балістичних ракет. Це три ракети "Іскандер-М", а також три ракети С-300

- сказав Ігнат.

Він зазначив, що ворог вдарив "Іскандерами" з ростовської області, а ракетами С-300 - з окупованої частини Донецької області.

"Ну і з хороших новин це те, що далеко не завжди балістика долітає до своїх цілей. Це стосується і "Кинджалів", і "Іскандерів", і С-300. Але треба розуміти, що якщо воно не долітає в ціль, яку мітив ворог, воно може попасти деінде, тому загроза від того не зменшується, треба реагувати на будь-які загрози, про які повідомляють", - додає Ігнат.

Доповнення

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше пояснив, чому російські ракети не долітають до своїх цілей.

За його словами, це, насамперед, пов'язано з технічними аспектами, недоліками у виробництві, проблемами з постачанням електронних компонентів або низькою якістю матеріалів.

Дослідження частин та уламків російських ракет та ударних безпілотників впродовж останнього часу свідчить про відсутність стандартного набору компонентів в однаковому типі зброї.

Фактично це означає, що вони не мають можливості виготовляти зброю конвеєром, а кожна окрема одиниця компонується з наявних матеріалів. На заміну одному компоненту з системи керування, наприклад єдиному чипу, який відповідає за певну функцію, приходить збірка з декількох елементів зібрана чи не ручним способом. Вона повинна забезпечувати ту ж само функцію, однак на практиці воно менш якісне. У кожному окремому об’єкті, який надходить на експертизу, це компонування різне, підібране з того, що вони мають у наявності. Відповідно ці збірки менш якісні, зброя втрачає свою ефективність, однак не перестає бути небезпечною

- зазначив Рувін.

Нагадаємо

Раніше Ігнат заявляв, що, хоча заяви інших країн створюють враження, що Україна має багато систем протиповітряної оборони, вона потребує набагато більше, особливо систем протидії балістичним ракетам, таких як додаткові комплекси Patriot.

Павло Башинський

Павло Башинський

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