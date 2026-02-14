россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", за ночь уничтожен 91 из 112 дронов

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 112 дронами, 91 из которых за ночь сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 февраля (с 18:30 13 февраля) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Курской обл., а также 112 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, ВОТ Гвардейское АР Крым, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях