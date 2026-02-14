$42.990.00
россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", за ночь уничтожен 91 из 112 дронов

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Ночью 14 февраля россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой и 112 дронами. Силы ПВО сбили или подавили 91 вражеский беспилотник за ночь.

россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", за ночь уничтожен 91 из 112 дронов

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 112 дронами, 91 из которых за ночь сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 февраля (с 18:30 13 февраля) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Курской обл., а также 112 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, ВОТ Гвардейское АР Крым, около 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака вражеских БпЛА продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара.

Спасатели нашли тело погибшей женщины под завалами дома в Одессе14.02.26, 07:15 • 2242 просмотра

