Спасатели нашли тело погибшей женщины под завалами дома в Одессе

В Одессе под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1950 года рождения. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.

По его словам, кроме уничтоженного дома, взрывной волной повреждены окна в соседних домах.

Службы работают на месте. Коммунальщики уже закрыли выбитые окна и убирали территорию. Развернут оперативный штаб, где пострадавшие могут получить всю необходимую помощь и консультации