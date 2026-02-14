Спасатели нашли тело погибшей женщины под завалами дома в Одессе

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 13214 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 26679 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 26115 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 27751 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 52392 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 70221 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 52748 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 32977 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 43667 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 70166 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.8м/с
93%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Международном легионе ГУР подтвердили, что в боях за Украину погибли четыре иностранцаPhoto13 февраля, 21:18 • 6950 просмотра
Обновлены правила получения гражданства Украины для иностранцев-военнослужащих: что изменится13 февраля, 21:21 • 6286 просмотра
Рубио отменил встречу с лидерами Европы по поводу войны в Украине на Мюнхенской конференции13 февраля, 21:59 • 4916 просмотра
российский дрон уничтожил здание райгосадминистрации на Черниговщине13 февраля, 22:32 • 8808 просмотра
Шмыгаль: Киев и область получили 20 МВт распределенной генерации, ожидаются новые мощности23:38 • 4980 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 52409 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 70237 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 53821 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 72709 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 114001 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 6850 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 10096 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 33863 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 34351 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 38067 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

Спасатели нашли тело погибшей женщины под завалами дома в Одессе

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Одессе под завалами разрушенного частного дома обнаружили тело женщины 1950 года рождения. Взрывной волной повреждены окна в соседних домах.

Спасатели нашли тело погибшей женщины под завалами дома в Одессе

В Одессе под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1950 года рождения. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, кроме уничтоженного дома, взрывной волной повреждены окна в соседних домах.

Службы работают на месте. Коммунальщики уже закрыли выбитые окна и убирали территорию. Развернут оперативный штаб, где пострадавшие могут получить всю необходимую помощь и консультации

- рассказал Лысак.

Напомним

В ночь на субботу, 14 февраля, враг атаковал Одессу. В результате удара БпЛА в одном из районов города был поврежден одноэтажный жилой дом. Возник пожар.

Враг атаковал Одессу беспилотниками: повреждены многоэтажка и объект торговли12.02.26, 23:27 • 5042 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Сергей Лысак