Спасатели нашли тело погибшей женщины под завалами дома в Одессе
Киев • УНН
В Одессе под завалами разрушенного частного дома обнаружили тело женщины 1950 года рождения. Взрывной волной повреждены окна в соседних домах.
В Одессе под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1950 года рождения. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, кроме уничтоженного дома, взрывной волной повреждены окна в соседних домах.
Службы работают на месте. Коммунальщики уже закрыли выбитые окна и убирали территорию. Развернут оперативный штаб, где пострадавшие могут получить всю необходимую помощь и консультации
Напомним
В ночь на субботу, 14 февраля, враг атаковал Одессу. В результате удара БпЛА в одном из районов города был поврежден одноэтажный жилой дом. Возник пожар.
