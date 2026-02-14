Одеса зазнала нічної атаки БпЛА, пошкоджено житловий будинок

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 10641 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 19599 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 21245 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 23469 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 47445 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 63430 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 47581 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 32025 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 42371 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 68305 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
92%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Закарпатті затримано чоловіка, який кинув бойову гранату в будинок правоохоронцяPhotoVideo13 лютого, 15:27 • 4576 перегляди
Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з екіпажем Crew-12Video13 лютого, 15:49 • 5974 перегляди
США посилюють тиск на Україну для укладення угоди напередодні виборів - NYT13 лютого, 16:00 • 6198 перегляди
Словаччина та Угорщина заявляють про перебої в постачанні нафти через трубопровід “Дружба”Video13 лютого, 17:30 • 7658 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 5792 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 47445 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 63430 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 51993 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 71044 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 112322 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури18:43 • 3920 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 5824 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 32896 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 33625 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 37288 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Дипломатка

Одеса зазнала нічної атаки БпЛА, пошкоджено житловий будинок

Київ • УНН

 • 28 перегляди

В Одесі в ніч на 14 лютого ворожий БпЛА пошкодив одноповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Одеса зазнала нічної атаки БпЛА, пошкоджено житловий будинок

В ніч на суботу, 14 лютого, ворог атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару БпЛА у одному з районів міста пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

На місці працюють рятувальники та оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється

- додав Лисак.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок атаки на Одещину загинула одна людина та шестеро отримали поранення, троє з них у важкому стані. Ціллю стали об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури.

Ворог атакував Одесу безпілотниками: пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт торгівлі12.02.26, 23:27 • 5012 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні
Сергій Лисак