Одеса зазнала нічної атаки БпЛА, пошкоджено житловий будинок
Київ • УНН
В Одесі в ніч на 14 лютого ворожий БпЛА пошкодив одноповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
В ніч на суботу, 14 лютого, ворог атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок удару БпЛА у одному з районів міста пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.
На місці працюють рятувальники та оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється
Нагадаємо
Напередодні внаслідок атаки на Одещину загинула одна людина та шестеро отримали поранення, троє з них у важкому стані. Ціллю стали об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури.
