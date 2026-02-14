Одесса подверглась ночной атаке БПЛА, поврежден жилой дом
Киев • УНН
В Одессе в ночь на 14 февраля вражеский БПЛА повредил одноэтажный жилой дом, вызвав пожар. Информация о пострадавших уточняется.
В ночь на субботу, 14 февраля, враг атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в результате удара БПЛА в одном из районов города поврежден одноэтажный жилой дом. Возник пожар.
На месте работают спасатели и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется
Напомним
Накануне в результате атаки на Одесскую область погиб один человек и шестеро получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. Целью стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры.
Враг атаковал Одессу беспилотниками: повреждены многоэтажка и объект торговли12.02.26, 23:27 • 5014 просмотров