Одесса подверглась ночной атаке БПЛА, поврежден жилой дом

Киев • УНН

 • 420 просмотра

В Одессе в ночь на 14 февраля вражеский БПЛА повредил одноэтажный жилой дом, вызвав пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Одесса подверглась ночной атаке БПЛА, поврежден жилой дом

В ночь на субботу, 14 февраля, враг атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате удара БПЛА в одном из районов города поврежден одноэтажный жилой дом. Возник пожар.

На месте работают спасатели и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется

- добавил Лысак.

Напомним

Накануне в результате атаки на Одесскую область погиб один человек и шестеро получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. Целью стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
