Рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку в Одесі
Київ • УНН
В Одесі під завалами зруйнованого приватного будинку виявили тіло жінки 1950 року народження. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в сусідніх оселях.
В Одесі під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1950 року народження. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, окрім знищеного будинку, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в сусідніх оселях.
Служби працюють на місці. Комунальники вже закрили вибиті вікна та прибирали територію. Розгорнуто оперативний штаб, де постраждалі можуть отримати всю необхідну допомогу та консультації
Нагадаємо
В ніч на суботу, 14 лютого, ворог атакував Одесу. Внаслідок удару БпЛА в одному з районів міста було пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.
Ворог атакував Одесу безпілотниками: пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт торгівлі12.02.26, 23:27 • 5042 перегляди