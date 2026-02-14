Рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку в Одесі

В Одесі під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1950 року народження. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

За його словами, окрім знищеного будинку, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в сусідніх оселях.

Служби працюють на місці. Комунальники вже закрили вибиті вікна та прибирали територію. Розгорнуто оперативний штаб, де постраждалі можуть отримати всю необхідну допомогу та консультації