$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 13307 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 26903 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 26215 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 27837 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 52524 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 70365 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 52849 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 32995 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 43686 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 70189 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Іран
Рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку в Одесі

Київ • УНН

 • 40 перегляди

В Одесі під завалами зруйнованого приватного будинку виявили тіло жінки 1950 року народження. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в сусідніх оселях.

Рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку в Одесі

В Одесі під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1950 року народження. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, окрім знищеного будинку, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в сусідніх оселях.

Служби працюють на місці. Комунальники вже закрили вибиті вікна та прибирали територію. Розгорнуто оперативний штаб, де постраждалі можуть отримати всю необхідну допомогу та консультації

- розповів Лисак.

Нагадаємо

В ніч на суботу, 14 лютого, ворог атакував Одесу. Внаслідок удару БпЛА в одному з районів міста було пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

Ворог атакував Одесу безпілотниками: пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт торгівлі

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні
Сергій Лисак