Ексклюзив
06:42 • 220 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 16785 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 34701 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 30867 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 32041 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 58310 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 77068 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 57312 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 33753 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 44397 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
росія атакувала Україну балістичним "Іскандером", за ніч знешкоджено 91 зі 112 дронів

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Вночі 14 лютого росія завдала удару по Україні балістичною ракетою та 112 дронами. Сили ППО збили або придушили 91 ворожий безпілотник за ніч.

росія атакувала Україну балістичним "Іскандером", за ніч знешкоджено 91 зі 112 дронів

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 112 дронами, 91 з яких за ніч збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 лютого (з 18:30 13 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл., а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ Гвардійське АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару.

Юлія Шрамко

