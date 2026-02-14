росія атакувала Україну балістичним "Іскандером", за ніч знешкоджено 91 зі 112 дронів
Київ • УНН
Вночі 14 лютого росія завдала удару по Україні балістичною ракетою та 112 дронами. Сили ППО збили або придушили 91 ворожий безпілотник за ніч.
росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 112 дронами, 91 з яких за ніч збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 лютого (з 18:30 13 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл., а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ Гвардійське АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях
Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару.
