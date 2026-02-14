росія атакувала Україну балістичним "Іскандером", за ніч знешкоджено 91 зі 112 дронів

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 112 дронами, 91 з яких за ніч збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 лютого (з 18:30 13 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл., а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ Гвардійське АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях