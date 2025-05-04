российские войска продвинулись на пяти направлениях, ВСУ контратакуют: карты ISW

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов возле Лимана, Северска, Новопавловки, Курахово и Великой Новоселки. Сообщается о контратаках со стороны Сил обороны Украины в ряде районов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 04 мая 2025 года, передает УНН.

Операция ВСУ в россии

На территории Курской области продолжались ограниченные бои 2 и 3 мая. российские войска пытались продолжить попытки вытеснить Силы обороны Украины из этого района, но успеха не имели.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая заявил, что ВСУ сохраняют неопределенные ограниченные позиции в Курской области - отчитывается ISW.

По информации Института изучения войны, ни украинские, ни российские источники не сообщали о боях на северо-западе Белгородской области 3 мая.

Президент Владимир Зеленский 2 мая заявил, что Силы обороны Украины продолжают действовать в Белгородской области.

"Северная ось"

Как пишут аналитики ISW, армия рф 3 мая продолжала наступать на севере Сумской области, но не продвинулись. Бои продолжались в районе Беловодов, Водолаг и Локни.

Восток Украины. Операция рф №1 - Харьковская область

российские захватчики 3 мая продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но продвинуться не смогли. армия россии атаковала вблизи Волчанска 2 и 3 мая.

Операция РФ №2 - Луганская область

3 мая российские захватчики продолжили наступать на Купянском направлении, но не продвинулись. 3 мая войска россии провели наступательные операции в районе международной границы вблизи Каменки.

Прокуратура Харьковской области сообщила, что 2 мая российские оккупанты нанесли аэропланный удар по Купянску.

Недавно российские захватчики продвинулись на направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что россияне продвинулись к западу от Макеевки (к юго-западу от Боровой).

Враг атакует с авиации, дронов и артиллерии: карты Генштаба ВСУ

российские оккупанты атаковали в районах Загризового, Колесниковки и Новой Кругляковки, возле Сергеевки, Копанки и Грековки 2 и 3 мая.

российский блогер утверждал, что путинские войска якобы взяли под контроль Первомайское (к востоку от Боровой).

российские захватчики недавно продвинулись на Лиманском направлении. Как показывают опубликованные 3 мая геолокационные кадры, войска рф продвинулись к северу от Торского (к востоку от Лимана).

российские оккупанты 2 и 3 мая атаковали в районах Редкодуба, Ямполовки, Колодезей, Нового, Зеленой Долины, Мирного, а также в районе Торского.

Операция рф №3 - Донецкая область

российские оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 2 мая, показывают, что россияне продвинулись в северо-восточную часть Григоровки (к северо-востоку от Северска).

2 и 3 мая войска рф атаковали в районе Горевки и Белогоровки.

3 мая российские захватчики продолжали наступать в районе Часового Яра, но не продвинулись. Войска россии атаковали возле самого Часового Яра, наступали на Новомарково и Майское, в сторону Белой Горы 2 и 3 мая. российские "военкоры" утверждали, что ВСУ якобы неудачно контратаковали под Ступочками (к югу от Часового Яра).

российские оккупанты продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но успеха не имели. войска рф атаковали под самим Торецком, возле Крымского и Дружбы, в районе Сухой Балки, Старой Николаевки, Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки и в направлении Новой Полтавки 2 и 3 мая.

3 мая российские захватчики продолжили наступать на Покровском направлении, но не продвинулись. войска рф атаковали в районе Миролюбовки и Новоторецкого, вблизи Лисовки, Новоукраинки, Чунышиного, Шевченко, Даченского, Котлиного и Удачного 2 и 3 мая.

Старший связист украинской бригады, которая действовала на Покровском направлении, 3 мая заявил, что россияне теряют на этом направлении в среднем 150 военнослужащих в день, и что враг пытается продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая.

Офицер ВСУ отметил, что недавно россия усилила свои подразделения на Покровском направлении либо передислокациями с Курского направления, либо новонабранными войсками.

Украинская бригада, которая действовала на Покровском направлении, опубликовала 3 мая кадры, на которых видно, как бригада наносит удар по российскому складу боеприпасов в неустановленном районе этого направления.

российские оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, войска рф продвинулись к востоку от Котляровки (к северо-востоку от Новопавловки).

российские захватчики атаковали в районе Новосергиевки и Новоалександровки, возле Надиевки, Котляровки, Троицкого, Преображенки и Богдановки 2 и 3 мая. российский блогер заявил, что ВСУ удерживают позиции в Богдановке.

Недавно российские оккупанты продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что россияне продвинулись в юго-восточной части н.п. Богатырь (к западу от Курахово).

войска рф 2 и 3 мая атаковали в районах Константинополя, Отрадного, Алексеевки, Андреевки, Богатыря и Разлива. российские "военкоры" заявили, что ВСУ контратакуют в н.п. Богатырь.

Недавно российские захватчики продвинулись на направлении Великой Новоселки. Как показывают опубликованные 3 мая геолокационные кадры, войска рф продвинулись к югу от Вольного Поля (к северо-западу от Великой Новоселки).

российские оккупанты атаковали в районе Привольного, Бурлацкого, Шевченко, возле Новоселки, наступали в направлении Зеленого Поля, возле Равнополя и на Новополь 2 и 3 мая. российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали возле Вольного Поля и Шевченко.

"Южная ось"

российские оккупанты 2 и 3 мая проводили ограниченные наступательные действия к востоку от Гуляйполя в районе Высокого, но не продвинулись. 3 мая войска рф продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но успеха не имели.

российские захватчики атаковали возле Малой Токмачки, Новоданиловки, Степового, Щербаков и Каменского 2 и 3 мая.

3 мая Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что Силы обороны Украины нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3" в неустановленном месте на юге страны.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Херсонском направлении 3 мая.

Ситуация на фронте

В вечерней сводке 3 мая в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в течение суток на фронте произошло 180 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявляет на Покровском и Новопавловском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

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