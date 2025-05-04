російські війська просунулися на п'яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 24952 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 65144 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 63472 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 52002 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 68019 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 66604 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 57484 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 73034 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 100520 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 46794 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
3м/с
79%
743 мм
Популярнi новини

У Швеції платитимуть мігрантам по 32 тисячі євро за повернення до дому

3 травня, 17:42 • 10468 перегляди

Рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу Херсона

3 травня, 18:41 • 9030 перегляди

На Закарпатті чоловік 10 днів тримав дружину на ланцюгу

3 травня, 19:25 • 11624 перегляди

У Києві пролунали вибухи: столиця під атакою БпЛА, працює ППО

3 травня, 21:35 • 7378 перегляди

Атака на Київ: є постраждалі, серед них діти

23:29 • 9642 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 63478 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 37168 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 69443 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 77975 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 100521 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 30841 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 66605 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 30920 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 34060 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 32760 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

російські війська просунулися на п'яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW

Київ • УНН

 • 1360 перегляди

росіяни просунулися біля Лиману, Сіверська, Новопавлівки, Курахового та Великої Новосілки. ЗСУ контратакують в низці районів, бої тривають на багатьох напрямках.

російські війська просунулися на п'яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW

На фронті фіксується просування російських окупантів біля Лиману, Сіверська, Новопавлівки, Курахового та Великої Новосілки. Повідомляється про контратаки з боку Сил оборони України у низці районів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 04 травня 2025 року, передає УНН.

Операція ЗСУ в росії

На теритоірї Курської області тривали обмежені бої 2 і 3 травня. російські війська намагалися продовлували спроби витіснити Сили оборони України з цього району, але успіху не мали.

Президент України Володимир Зеленський 2 травня заявив, що ЗСУ зберігають невизначені обмежені позиції в Курській області

- звітує ISW.

За інформацією Інституту вивчення війни, ані українські, ані російські джерела не повідомляли про бої на північному заході Бєлгородської області 3 травня.

Президент Володимир Зеленський 2 травня заявив, що Сили оборони України продовжують діяти в Бєлгородській області.

"Північна вісь"

Як пишуть аналітики ISW, армія рф 3 травня продовжувала наступати на півночі Сумської області, але не просунулися. Бої тривали в районі Біловодів, Водолаг та Локні.

Схід України. Операція рф №1 - Харківська область

російські загарбники 3 травня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але просунутися не змогли. армія росії атакувала поблизу Вовчанська 2 і 3 травня.

Операція РФ №2 - Луганська область

3 травня російські загарбники продовжили наступати на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 3 травня війська росії провели наступальні операції в районі міжнародного кордону поблизу Кам'янки.

Прокуратура Харківської області повідомила, що 2 травня російські окупанти завдали аеропланного удару по Куп'янську.

Нещодавно російські загарбники просунулися на напрямку Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, що росіяни просунулися на захід від Макіївки (на південний захід від Борової).

Ворог атакує з авіації, дронів та артилерії: карти Генштабу ЗСУ03.05.25, 07:22 • 3778 переглядiв

російські окупанти атакували в районах Загризового, Колісниківки та Нової Кругляківки, біля Сергіївки, Копанки та Греківки 2 і 3 травня.

російський блогер стверджував, що путінські війська начебто взяли під контроль Першотравневе (на схід від Борової).

російські загарбники нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Як показують опубліковані 3 травня геолокаційні кадри, війська рф просунулися на північ від Торського (на схід від Лиману).

російські окупанти 2 і 3 травня атакували в районах Рідкодуба, Ямполівки, Колодязів, Нового, Зеленої Долини, Мирного, а також в районі Торського.

Операція рф №3 - Донецька область

російські окупанти нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 травня, показують, що росіяни просунулися в північно-східну частину Григорівки (на північний схід від Сіверська).

2 і 3 травня війська рф атакували в районі Горівки та Білогорівки.

3 травня російські загарбники продовжували наступати у районі Часового Яру, але не просунулися. Війська росії атакували біля самого Часового Яру, наступали на Новомаркове та Майське, в бік Білої Гори 2 і 3 травня. російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ начебто невдало контратакували під Ступочками (на південь від Часового Яру).

російські окупанти продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але успіху не мали. війська рф атакували під самим Торецьком, біля Кримського і Дружби, в районі Сухої Балки, Старої Миколаївки, Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки та в напрямку Нової Полтавки 2 і 3 травня.

3 травня російські загарбники продовжили наступати на Покровському напрямку, але не просунулися. війська рф атакували в районі Миролюбівки та Новоторецького, поблизу Лисівки, Новоукраїнки, Чунишиного, Шевченка, Даченського, Котлиного та Удачного 2 і 3 травня.

Старший зв'язківець української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, 3 травня заявив, що росіяни втрачають на цьому напрямку в середньому 150 військовослужбовців на день, і що ворог намагається просунутися до Дніпропетровської області до 9 травня.

Офіцер ЗСУ зазначив, що нещодавно росія підсилила свої підрозділи на Покровському напрямку або передислокаціями з Курського напрямку, або новонабраними військами.

Українська бригада, яка діяла на Покровському напрямку, опублікувала 3 травня кадри, на яких видно, як бригада завдає удару по російському складу боєприпасів у невстановленому районі цього напрямку.

російські окупанти нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, війська рф просунулися на схід від Котлярівки (на північний схід від Новопавлівки).

російські загарбники атакували в районі Новосергіївки та Новоолександрівки, біля Надіївки, Котлярівки, Троїцького, Преображенки та Богданівки 2 і 3 травня. російський блогер заявив, що ЗСУ утримують позиції в Богданівці.

Нещодавно російські окупанти просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, що росіяни просунулися в південно-східній частині н.п. Багатир (на захід від Курахового).

війська рф 2 і 3 травня атакували в районах Костянтинополя, Одрадного, Олексіївки, Андріївки, Багатира та Розлива. російські "воєнкори" заявили, що ЗСУ контратакують у н.п. Багатир.

Нещодавно російські загарбники просунулися на напрямку Великої Новосілки. Як показують опубліковані 3 травня геолокаційні кадри, війська рф просунулися на південь від Вільного Поля (на північний захід від Великої Новосілки).

російські окупанти атакували в районі Привільного, Бурлацького, Шевченка, біля Новосілки, наступали в напрямку Зеленого Поля, біля Рівнополя і на Новопіль 2 і 3 травня. російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували біля Вільного Поля та Шевченка.

"Південна вісь"

російські окупанти 2 і 3 травня проводили обмежені наступальні дії на схід від Гуляйполя в районі Високого, але не просунулися. 3 травня війська рф продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але успіху не мали.

російські загарбники атакували біля Малої Токмачки, Новоданилівки, Степового, Щербаків і Кам'янського 2 і 3 травня.

3 травня Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що Сили оборони України завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3" у невстановленому місці на півдні країни.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Херсонському напрямку 3 травня.

Ситуація на фронті

У вечірньому зведенні 3 травня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що протягом доби на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському та Новопавлівському напрямках, де тривають запеклі бої.

Війська рф тестують нову тактику на Донеччині: що відомо02.05.25, 14:28 • 6210 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаНовини Світу
Курська область
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Луганська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
ЗРК Бук
Збройні сили України
Херсонська область
Володимир Зеленський
Україна
Куп'янськ
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,901.00
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,834.58