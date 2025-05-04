180 боїв за добу, два напрямки найгарячіші: звіт Генштабу за 3 травня

На російсько-українському фронті з початку доби, 03 травня відбулося 180 бойових зіткнень. Наразі ворог зосередив атаки на Покровському й Новопавлівському напрямках. Про це інформує УНН із посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) від 03.05.2025.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті з початку доби відбулося 180 бойових зіткнень.

Противник завдав двох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 98 керованих бомб, 1132 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів - звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває.

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки.

Наші війська відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні чотири рази штурмували позиції наших оборонців в районі Торецька та поблизу Кримського і Диліївки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 68 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки. Бої не вщухають до цього часу у 15 локаціях. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами населеному пункту Шевченко Перше

За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 36 та поранили 39 окупантів на даному напрямку; знищили автомобіль, два мотоцикли, два БпЛА противника - повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 56 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря. Дев’ять боєзіткнень наразі триває. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха, Темирівка, Новодарівка. Ворог зазнає значних втрат.

На Гуляйпільському напрямку противник застосував некеровані авіаційні ракети по Малинівці та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районах Новоданилівки та Кам’янського. Авіаудару зазнала Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог один раз намагався наблизитись до позицій наших захисників, отримав відсіч.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 23 атаки загарбницької армії. Противник завдав чотири авіаційні удари, скинувши при цьому сім КАБ, також здійснив 233 обстріли, з яких 10 – із систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

У перші чотири місяці 2025 року російська армія просувається повільніше. Водночас рівень її втрат залишається стабільно високим. З початку року війська зазнали 160 тис. втрат, тобто в середньому 99 втрат на кожен квадратний кілометр.

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