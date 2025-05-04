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180 боев за сутки, два направления самые горячие: отчет Генштаба за 3 мая

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В течение суток на фронте произошло 180 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявляет на Покровском и Новопавловском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

180 боев за сутки, два направления самые горячие: отчет Генштаба за 3 мая

На российско-украинском фронте с начала суток, 03 мая произошло 180 боевых столкновений. В настоящее время враг сосредоточил атаки на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) от 03.05.2025.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте с начала суток произошло 180 боевых столкновений.

Противник нанес два ракетных и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 98 управляемых бомб, 1132 удара дронами-камикадзе, совершил более 4500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается.

Враг пять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово и в направлениях Новоосинового и Глушковки.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Редкодуб, Ямполевка, Колодези, Торское и в направлении Григоровки.

Наши войска отбили шесть атак противника в районе Часового Яра и в сторону Майского, Предтечино и Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка и вблизи Крымского и Дилиевки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 68 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Шевченко, Александрополь, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки. Бои не утихают до сих пор в 15 локациях. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами населенному пункту Шевченко Первое

По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 36 и ранили 39 оккупантов на данном направлении; уничтожили автомобиль, два мотоцикла, два БпЛА противника

- сообщили в Генштабе ВСУ.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 56 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Равнополь, Привольное и в направлении Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Богатыря. Девять боестолкновений сейчас продолжается. Авиаударам подверглись Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха, Темировка, Новодаровка. Враг несет значительные потери.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке и Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах Новоданиловки и Каменского. Авиаудару подверглась Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг один раз пытался приблизиться к позициям наших защитников, получил отпор.

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили 23 атаки захватнической армии. Противник нанес четыре авиационных удара, сбросив при этом семь КАБ, также совершил 233 обстрела, из которых 10 - из систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

В первые четыре месяца 2025 года российская армия продвигается медленнее. В то же время уровень ее потерь остается стабильно высоким. С начала года войска понесли 160 тыс. потерь, то есть в среднем 99 потерь на каждый квадратный километр. 

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Вита Зеленецкая

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