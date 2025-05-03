Враг атакует с авиации, дронов и артиллерии: карты Генштаба ВСУ

В течение суток 2 мая на фронте зафиксировано 216 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 101 авиаудар, в частности, сбросил 183 КАБ.

Кроме этого, совершил почти 6700 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2694 дроны-камикадзе - говорится в сводке.

В частности, по информации Генштаба, агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Турья и Малая Рыбица Сумской области Сумской области; Цаповка, Великие Проходы, Дементиевка, Отрадное Харьковской области; Шахово, Новоекономическое, Полтавка, Малиновка, Новая Полтавка, Гнатовка, Покровск, Новосергеевка, Удачное, Новопавловка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малые Щербаки, Новоандреевка Запорожской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, двум пунктам управления, двум артиллерийским системам, двум средствам ПВО и одной станции РЭБ противника - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений, противник атаковал в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодцы, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки.

На Северском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь штурмовых действий противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 83 атаки агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надеевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма в районах Равнополья, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Одрадного и Богатыря.

На Гуляйпольском направлении, вблизи Высокого (бывш. Червоное), Силы обороны отбили шесть вражеских атак.

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степное, захватчики совершили пять штурмов позиций наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Курском направлении вчера наши воины отбили 20 атак противника. Враг нанес 235 артиллерийских обстрелов, из них 15 — из реактивных систем залпового огня; совершил 14 авиационных ударов, сбросив 23 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 48 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 126 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 121 единицу автомобильной и единицу специальной техники врага.

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