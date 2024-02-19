рф стягивает огромное количество войск возле линии соприкосновения в Запорожской области - источники CNN

На южном фронте Украины как российские, так и украинские источники говорят о массовом наращивании российской силы в Запорожской области, где Киев пытался начать контрнаступление прошлым летом, передает УНН со ссылкой на CNN.

Издание отмечает, что по данным некоторых аналитиков, была собрана 50-тысячная российская армия.

"Это происходит в тот момент, когда российские войска пытаются усилить свое превосходство на восточном фронте после того, как подняли свой флаг в нескольких частях Авдеевки Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Напомним,

Утром 17 февраля украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки Донецкой области из-за недостатка боеприпасов, считает президент США Джо Байден. По его словам, это случилось вследствие бездействия Конгресса по выделению дополнительной помощи Украине.