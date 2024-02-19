рф стягивает огромное количество войск возле линии соприкосновения в Запорожской области - источники CNN
россия собирает многотысячную армию в Запорожской области, пытаясь укрепить свои позиции на востоке Украины, в то время как украинские войска были вынуждены отступить из части Авдеевки из-за недостатка боеприпасов.
Ничто не сделало бы путина счастливее сейчас, чем колебания Конгресса в поддержке Украины - Чак Шумер
Лидер сенатского большинства Чак Шумер призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона и республиканцев принять законопроект о предоставлении помощи таким союзникам, как Украина, для противодействия российской агрессии и защиты демократии.
Скоординировали завершающие шаги: Украина провела очередной раунд переговоров с Данией по соглашению по безопасности
Украина обсудила завершение работы над двусторонним соглашением о безопасности с Данией с целью усиления сотрудничества и возможного подписания соглашения в ближайшее время.
Враг пользуется задержками в помощи Украине: Зеленский заявил о чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких частях фронта
Зеленский заявил, что ситуация на отдельных участках фронта крайне сложная, поскольку российские войска сосредоточили максимальные резервы и пользуются задержками с предоставлением помощи Украине артиллерией, средствами противовоздушной обороны и дальнобойным вооружением.
Из-за протестов поляков на границе застряли военные грузовики - СМИ
По сообщениям из Интернета, польские протестующие уже третий день блокируют на границе военные грузовики, перевозящие снаряжение для украинских вооруженных сил.
Дело не в зерне, а в политике: Зеленский о ситуации на границе с Польшей
Президент Зеленский призвал к рациональным решениям между Украиной и Польшей для урегулирования политической ситуации на их границе.
В 3-й ОШБр заявили о без вести пропавших бойцах в Авдеевке
Третья отдельная штурмовая бригада сообщила о пропавших без вести солдатах в Авдеевке во время боев, где российские войска применяли управляемые бомбы, что привело к ранениям и пропаже без вести, хотя никаких подтвержденных пленных из бригады не было.
На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника
Волынские таможенники обнаружили 8 миллионов гривен незадекларированной наличности в багажнике путешественника, который пытался въехать в Украину из Польши.
Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев стартует на этой неделе - Кипер
Продолжается подготовка к запуску первого авиарейса Одесса-Кишинев: устанавливаются билетные кассы и маршрутные автобусы, на этой неделе открывается первый тестовый рейс и продажа билетов.
Оккупанты обязались эвакуировать раненых воинов ВСУ из "Зенита", а взамен расстреляли - заявление 110 бригады
Российские военные обещали эвакуировать раненых украинских бойцов с позиции "Зенит" в Авдеевке, но вместо этого расстреляли пятерых защитников, а судьба шестого солдата не подтверждена.