рф стягивает огромное количество войск возле линии соприкосновения в Запорожской области - источники CNN

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  108510 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  162835 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  160198 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  282095 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  337277 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  268231 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  281748 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  339239 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  307998 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243372 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

рф стягивает огромное количество войск возле линии соприкосновения в Запорожской области - источники CNN

россия собирает многотысячную армию в Запорожской области, пытаясь укрепить свои позиции на востоке Украины, в то время как украинские войска были вынуждены отступить из части Авдеевки из-за недостатка боеприпасов.

Война •   •  12031 просмотра
рф стягивает огромное количество войск возле линии соприкосновения в Запорожской области - источники CNN

Ничто не сделало бы путина счастливее сейчас, чем колебания Конгресса в поддержке Украины - Чак Шумер

Лидер сенатского большинства Чак Шумер призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона и республиканцев принять законопроект о предоставлении помощи таким союзникам, как Украина, для противодействия российской агрессии и защиты демократии.

Война •   •  14971 просмотра
Ничто не сделало бы путина счастливее сейчас, чем колебания Конгресса в поддержке Украины - Чак Шумер

Скоординировали завершающие шаги: Украина провела очередной раунд переговоров с Данией по соглашению по безопасности

Украина обсудила завершение работы над двусторонним соглашением о безопасности с Данией с целью усиления сотрудничества и возможного подписания соглашения в ближайшее время.

Политика •   •  12870 просмотра
Скоординировали завершающие шаги: Украина провела очередной раунд переговоров с Данией по соглашению по безопасности

Враг пользуется задержками в помощи Украине: Зеленский заявил о чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких частях фронта

Зеленский заявил, что ситуация на отдельных участках фронта крайне сложная, поскольку российские войска сосредоточили максимальные резервы и пользуются задержками с предоставлением помощи Украине артиллерией, средствами противовоздушной обороны и дальнобойным вооружением.

Война •   •  18457 просмотра
Враг пользуется задержками в помощи Украине: Зеленский заявил о чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких частях фронта

Из-за протестов поляков на границе застряли военные грузовики - СМИ

По сообщениям из Интернета, польские протестующие уже третий день блокируют на границе военные грузовики, перевозящие снаряжение для украинских вооруженных сил.

Война •   •  18414 просмотра
Из-за протестов поляков на границе застряли военные грузовики - СМИ

Дело не в зерне, а в политике: Зеленский о ситуации на границе с Польшей

Президент Зеленский призвал к рациональным решениям между Украиной и Польшей для урегулирования политической ситуации на их границе.

Война •   •  19817 просмотра
Дело не в зерне, а в политике: Зеленский о ситуации на границе с Польшей

В 3-й ОШБр заявили о без вести пропавших бойцах в Авдеевке

Третья отдельная штурмовая бригада сообщила о пропавших без вести солдатах в Авдеевке во время боев, где российские войска применяли управляемые бомбы, что привело к ранениям и пропаже без вести, хотя никаких подтвержденных пленных из бригады не было.

Война •   •  17852 просмотра
В 3-й ОШБр заявили о без вести пропавших бойцах в Авдеевке

На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника

Волынские таможенники обнаружили 8 миллионов гривен незадекларированной наличности в багажнике путешественника, который пытался въехать в Украину из Польши.

Криминал и ЧП •   •  15521 просмотра
На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника

Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев стартует на этой неделе - Кипер

Продолжается подготовка к запуску первого авиарейса Одесса-Кишинев: устанавливаются билетные кассы и маршрутные автобусы, на этой неделе открывается первый тестовый рейс и продажа билетов.

Общество •   •  18651 просмотра
Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев стартует на этой неделе - Кипер

Оккупанты обязались эвакуировать раненых воинов ВСУ из "Зенита", а взамен расстреляли - заявление 110 бригады

Российские военные обещали эвакуировать раненых украинских бойцов с позиции "Зенит" в Авдеевке, но вместо этого расстреляли пятерых защитников, а судьба шестого солдата не подтверждена.

Война •   •  21113 просмотра
Оккупанты обязались эвакуировать раненых воинов ВСУ из "Зенита", а взамен расстреляли - заявление 110 бригады