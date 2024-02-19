Враг пользуется задержками в помощи Украине: Зеленский заявил о чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких частях фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас чрезвычайно тяжелая ситуация на нескольких частях фронта, оккупанты пользуются задержками в помощи Украине, передает УНН.

"Сейчас чрезвычайно тяжелая ситуация на нескольких частях фронта - именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украине. И это очень ощутимые вещи. Дефицит артиллерии. Потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия. Мы работаем максимально с партнерами, чтобы восстановить и продлить поддержку", - сообщил Зеленский во время видеообращения.

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Он также поблагодарил всех украинцев и украинок, все наши компании и партнеров, которые уже наладили производство оружия, производство снарядов, дронов и РЭБ - новое производство, которое увеличивает обороты.

"Конечно, мы пока не можем обеспечить все потребности только благодаря собственным возможностям, но каждый месяц добавляет Украине своей силы, своих возможностей. Я благодарю всех, кто работает ради этого", - добавил Зеленский.