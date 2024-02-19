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Ворог користується затримками в допомозі Україні: Зеленський заявив про надзвичайно важку ситуацію на кількох частинах фронту

Ворог користується затримками в допомозі Україні: Зеленський заявив про надзвичайно важку ситуацію на кількох частинах фронту

Київ • УНН

 • 112160 перегляди

Зеленський заявив, що ситуація на окремих ділянках фронту вкрай складна, оскільки російські війська зосередили максимальні резерви і користуються затримками з наданням допомоги Україні артилерією, засобами протиповітряної оборони та далекобійним озброєнням.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, окупанти користуються затримками в допомозі Україні, передає УНН.

"Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту – саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні. І це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії. Потреба у фронтовій ППО та в більшій далекобійності нашої зброї. Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити й подовжити підтримку", - повідомив Зеленський під час відеозвернення.

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Він також подякував всім українцям і українкам, усім нашим компаніям та партнерам, які вже налагодили виробництво зброї, виробництво снарядів, дронів та РЕБ – нове виробництво, яке збільшує оберти.

"Звичайно, ми поки не можемо забезпечити всі потреби лише завдяки власним можливостям, але кожен місяць додає Україні своєї сили, своїх можливостей. Я дякую всім, хто працює заради цього", - додав Зеленський.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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